PR defende investigação sobre denúncias de compra de votos e identidades nas eleições

O Presidente da República, José Maria Neves defendeu hoje a necessidade de investigar as denúncias feitas por todos os partidos e diferentes grupos de cidadãos sobre a distribuição de dinheiro e a compra de bilhetes de identidade durante o processo eleitoral.

“Eu penso que há muitas queixas de diferentes candidaturas relativamente a essa questão, à distribuição de dinheiro, à compra de bilhetes de identidade e são queixas de todos os partidos, dos diferentes grupos de cidadãos. Se há queixas, penso que devemos fazer uma investigação mais aturada sobre essas denúncias aconteçam, sobretudo no período de reflexão, após o encerramento das campanhas eleitorais”, disse à imprensa durante uma conferência realizada hoje sobre as eleições deste domingo, 1.

Na sua declaração aos jornalistas, o Chefe do Estado considerou que apesar das denúncias e incidentes pontuais, as eleições não foram manchadas. Entretanto, disse ser importante continuar a aprimorar os processos eleitorais no país.

“É importante melhorarmos cada vez mais para garantir a integridade dos processos eleitorais. Nessas eleições, globalmente, eu acho que o povo de Cabo Verde mostrou uma grande maturidade e fez de forma livre as escolhas, apesar dessas denúncias, apesar de incidentes que considero globalmente não terão manchado estas eleições”, referiu.

Sobre a abstenção, um dos pontos críticos das eleições, o PR apelou à educação para a cidadania.

“A abstenção fragiliza a democracia. Quem não vota permite que outros decidam por ele, e é importante continuarmos a trabalhar para garantir o engajamento cívico de todos os cidadãos eleitores”, observou.

José Maria Neves felicitou ainda todos os candidatos e vencedores do pleito eleitoral, recordando que “a democracia é esta relação perene entre a maioria e a oposição”.

Também reconheceu o papel da comunicação social durante o período eleitoral, elogiando como os debates foram conduzidos e as propostas divulgadas.

“A comunicação social tem sido um pilar importante na construção de um Cabo Verde mais moderno e mais próspero”, disse.