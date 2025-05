PR apela ao reforço do papel educativo das famílias cabo-verdianas

O Presidente da República, José Maria Neves, apelou hoje às famílias cabo-verdianas, tanto no país como na diáspora, para reforçarem o seu papel educativo, assumindo com responsabilidade a formação ética, emocional e social das novas gerações e afirmou que a integração de políticas públicas orientadas para o bem-estar e fortalecimento das famílias deve continuar a ser uma prioridade do Estado.

O apelo do Chefe do Estado foi feito no âmbito do Dia Internacional da Família, celebrado no dia 15 de Maio.

“É neste sentido que desejo, hoje, lançar um apelo muito claro: que as famílias cabo-verdianas, no país e na diáspora, reforcem o seu papel educativo, assumindo com responsabilidade a formação ética, emocional e social dos seus filhos”, lê-se na mensagem de José Maria Neves.

O Presidente lembrou que a família é o primeiro espaço de aprendizagem de valores fundamentais como o amor, a solidariedade e o respeito, sendo necessário garantir que tenha condições adequadas para cumprir a sua missão educativa.

Nesse contexto, considerou imprescindível que o Estado continue a integrar políticas públicas orientadas para o bem-estar e fortalecimento das famílias.

José Maria Neves alertou ainda para os desafios que actualmente impactam a vida familiar, como as mudanças demográficas, a urbanização, a migração, a transição tecnológica e os efeitos das alterações climáticas.

No caso específico de Cabo Verde, o PR chamou a atenção para os baixos rendimentos, a pobreza, as desigualdades e outras formas de exclusão que continuam a afetar as famílias.

“É preciso apoiar as famílias. A valorização da família é o caminho para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, fundamentada na dignidade da pessoa humana”, defendeu.