Autárquicas 2024: Assembleia de Apuramento Geral confirma vitória do PAICV em São Lourenço dos Órgãos por um voto

A Assembleia de Apuramento Geral confirmou hoje a vitória do PAICV nas eleições autárquicas do passado domingo para a Câmara Municipal de São Lourenço Órgãos por um voto.

De acordo com o edital do apuramento geral consultado pela Inforpress o PAICV obteve 1.608 votos, o MpD 1.607 e a UCID 54 votos.

O PAICV elegeu três vereadores, incluindo o novo presidente da câmara, Euclides Cabral, e o MpD dois vereadores, incluindo o presidente cessante Carlos Vasconcelos, que lidera o município desde 2016.

Para a assembleia municipal, o PAICV obteve 1.601 votos, MpD 1.585 votos e UCID 67, ou seja, PAICV elegeu sete eleitos municipais e MpD ficou com seis eleitos.

Em São Lourenço dos Órgãos, de acordo com o edital do apuramento geral, o PAICV venceu as eleições para a câmara municipal por um voto e para a assembleia municipal por 16 votos.

Não obstante a confirmação dos resultados pela Assembleia de Apuramento Geral, uma fonte do MpD confirmou à Inforpress que o partido já interpôs recurso no Tribunal Constitucional (TC), cuja decisão vai ser conhecida na próxima terça-feira,10.

Em causa, segundo a mesma fonte, está um voto que foi anulado, mas, o partido pede que seja validado.

Acrescentou que caso o referido voto for considerado válido pelo TC as eleições autárquicas em São Lourenço dos Órgãos vão ser repetidas.

Também, em declarações à Inforpress, a presidente da Comissão Política Regional (CPR) do PAICV em Santiago Norte, Carla Carvalho, confirmou que o MpD interpôs o recurso no TC pedindo que o voto seja válido.

No entanto, advertiu que o PAICV também tem uma situação semelhante em que um voto anulado poderia ser validado a favor do partido.

Em São Lourenço dos Órgãos dos 5.802 eleitores inscritos um total de 3.235 exerceu o direito ao voto e 2.449 abstiveram-se.