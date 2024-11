Nuías Silva / PAICV (São Filipe): “Queremos que as pessoas sintam que são parte da transformação de São Filipe, do Fogo e de Cabo Verde"

Nuías Silva recandidata-se à liderança da CM de São Filipe, para dar continuidade ao “processo de transformação” iniciado há quatro anos. O propósito é promover uma gestão participativa, e fazer do município um pólo indutor do desenvolvimento regional e nacional. Luís Nunes é o cabeça de lista da candidatura apoiada pelo PAICV à Assembleia Municipal.

1 - Que radiografia faz da situação do município a que se candidata?

O balanço da gestão autárquica de São Filipe é considerado francamente positivo pela grande maioria dos munícipes, parceiros e visitantes, considerando o ponto de partida do nosso mandato e os recursos disponíveis. Desde o primeiro dia, mobilizámos vontades para colocar em marcha um projeto audacioso de requalificação e modernização, com o objetivo de apresentar, até ao final do mandato, um São Filipe mais limpo, infraestruturado, dinâmico e com melhor qualidade de vida para os munícipes. Candidatamo-nos ao segundo mandato para consolidarmos as transformações realizadas e acelerarmos mudanças que alavanquem São Filipe ao patamar de um dos melhores municípios do País, trazendo, com isso, novos paradigmas para o desenvolvimento local na região Fogo e Brava e para que seja uma referência no desenvolvimento local sustentável a nível nacional.

2 - Em linhas gerais, o que a sua candidatura propõe para o município?

O primeiro propósito é consolidar o processo de modernização e transformação do município, envolvendo a cidadania local no processo de desenvolvimento. O munícipe de São Filipe tem de ser mais crítico, mais participativo e mais ativo na gestão coletiva da coisa camarária. Queremos que as pessoas sintam que são parte da transformação de São Filipe, do Fogo e de Cabo Verde. E, não defendemos o poder local como algo limitado e localizado, mas sim capaz de ultrapassar fronteiras em buscas de ideias, investimentos e parcerias, sob a lógica central de que o desenvolvimento local é complexo e é indutor do desenvolvimento regional e nacional. Para tanto, temos como prioridades o pacto com os munícipes e parcerias intermunicipais em Cabo Verde e no estrangeiro, no quadro de total abertura para uma boa cooperação institucional com o Governo da República e a Diáspora, como parceira ativa, ecom os ODS, para além do PEDS, realizados em pleno.

3 - Que visão para o município?

A missão do próximo mandato é continuar a desenvolver o território com base em quatro pilares: Transformação, Inovação, Competitividade e Coesão Social e Territorial. Para além da transformação do município, entre os objetivos estão a candidatura da cidade a Cidade Sustentável, Cidade Criativa e Património da Humanidade pela UNESCO, além de um aumento significativo do PIB local, impulsionado por investimentos e produtividade. O compromisso é fazer de São Filipe o melhor local em Cabo Verde para Visitar, Investir, Viver e Amar, consolidando a histórica ambição da sua gente. Eis o que prometemos, com a certeza de o podermos fazer, pois nós cumprimos São Filipe ao realizar todas as promessas da anterior campanha eleitoral.

NR: No cumprimento do princípio de imparcialidade e transparência que orientam a cobertura das Autárquicas 2024, o Expresso das Ilhas solicitou uma entrevista, com as mesmas perguntas e indicações de edição, a TODOS os candidatos às presidências das Câmaras Municipais. Porém, nem todos os candidatos responderam às nossas questões, pelo que a não publicação de entrevistas a uma candidatura é da inteira responsabilidade da mesma. Todas as entrevistas já recebidas, bem como as que ainda venham a ser enviadas, serão publicadas no site do Expresso das Ilhas até ao dia 28 de Novembro.