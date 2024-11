Autárquicas 2024/São Filipe: Mais de uma centena de reclusos da Cadeia Civil do Fogo exerceram hoje o direito de voto

Os reclusos da Cadeia Civil da Região Fogo/Brava que previamente manifestaram o desejo de exercer o seu direito de voto começaram a votar no início da tarde desta segunda-feira, 18 de Novembro.

Ao todo, mais de uma centena de eleitores dos quatro municípios da Região Fogo/Brava estão em regime de reclusão, e a maioria é do município de São Filipe, seguido dos Mosteiros.

A votação dos reclusos e dos doentes hospitalizados está regulamentado no artigo 215.º do Código Eleitoral e acontece entre o 13.º e o 10.º dia anteriores ao dia das eleições e das demais categorias previstas no código entre o sétimo e o quinto dias anteriores ao da eleição, segundo o nº3 do artigo 214.º do referido código.

O número de reclusos do município de São Filipe que solicitaram voto antecipado é de 69, dos Mosteiros 21, de Santa Catarina do Fogo cinco e da Brava 11, num total de 106 eleitores/reclusos.

Além dos reclusos da cadeia civil, dois eleitores de São Filipe e cinco dos Mosteiros em regime de reclusão na Cadeia Central da Praia também solicitaram e vão poder votar de forma antecipada, segundo os delegados da Comissão Nacional de Eleições (CNE) de São Filipe e Mosteiros, Francisco Tavares e Adilson Barradas, respectivamente.

O voto antecipado, que decorre nas instalações da Cadeia Regional do Fogo, conta com a presença do presidente da câmara ou substituto e do delegado da Comissão Nacional de Eleições (CNE) dos municípios de onde são originários os reclusos.

Além do voto antecipado, hoje teve início a formação dos membros das mesas de assembleias de votos do município de Santa Catarina do Fogo, num total de 96 membros, dos quais 64 são efectivos e 32 suplentes, número destinado às 16 mesas de assembleias de votos.

A formação é realizada em três sessões com 36 membros de assembleias de votos e termina na quarta-feira, 20, segundo a delegada de CNE em Santa Catarina do Fogo, Marisa Fernandes.

No município de São Filipe a formação destinada a 348 membros das 58 assembleias de votos, dos quais 232 efectivos e 116 suplentes, vai decorrer entre os dias 20 e 22 de Novembro.

Nos Mosteiros, a formação dos 132 membros das 22 mesas de assembleias de votos (efectivos e suplentes) acontece entre os dias 21 e 22 de Novembro.