Egídio António de Pina / UCID (São Filipe): “Vamos colocar o bem-estar dos cidadãos no centro das políticas públicas”

Egídio António de Pina, professor e empresário, concorre com uma proposta centrada em “servir São Filipe e a sua gente”. Para tal, o candidato da UCID propõe-se a “construir uma cidade modelo, que alia o progresso económico a uma gestão responsável dos recursos e à promoção de igualdade social”. Henrique Cardoso Gomes é a proposta dos democratas-cristãos para a Assembleia Municipal.

1 - Que radiografia faz da situação do município a que se candidata?

A administração anterior trouxe melhorias nas estradas e revitalizou espaços públicos, promovendo acessibilidade. Contudo, esses investimentos aumentaram a dívida pública, limitando a capacidade de futuros investimentos. A gestão actual negligenciou áreas essenciais, como segurança, habitação e assistência social, agravando a desigualdade. Existem grandes deficiências no atendimento habitacional, com projectos incompletos e habitações em péssimo estado, deixando várias famílias em condições indignas. No sector de saneamento, o atraso na recolha do lixo causa transtornos e problemas de saúde pública. A nível económico, o desemprego elevado, especialmente entre os jovens, reflecte a ausência de políticas de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento local.

2 - Em linhas gerais, o que a sua candidatura propõe para o município?

A nossa candidatura propõe desenvolver políticas para incentivar a agricultura e a pesca, sectores importantes no município. Na agricultura, pretendemos promover a diversificação de culturas e o uso de sistemas de irrigação mais sustentáveis, aproveitando a energia fotovoltaica. No sector pesqueiro, é essencial modernizar embarcações e melhorar infra-estruturas de armazenamento e processamento, o que trará mais segurança e qualidade ao produto final. Também propomos políticas de inclusão social, incentivando o desporto de base e a formação nas escolas, garantindo o acesso da juventude ao desporto. Além disso, é necessário um foco no turismo cultural, aproveitando a diversidade local e o potencial para o turismo ecológico.

3 - Que visão para o município?

Queremos construir uma cidade modelo, com desenvolvimento equilibrado e sustentável, onde o bem-estar dos cidadãos esteja no centro das políticas públicas. Daqui a quatro anos, esperamos um município mais inclusivo, com investimentos voltados para áreas sociais, cultura e desporto. No sector habitacional, nosso compromisso é garantir que as famílias tenham uma habitação digna e acesso aos serviços básicos. Em resumo, almejamos que São Filipe seja um exemplo de gestão responsável e de desenvolvimento, onde o progresso económico esteja alinhado com uma maior igualdade social e oportunidades para todos.

