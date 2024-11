Armindo Luz / MpD (Ribeira Grande de Santo Antão): “Vamos trabalhar para transformar Ribeira Grande num concelho-modelo de desenvolvimento”

O principal objectivo da candidatura do deputado Armindo Luz é impulsionar a dinâmica da Ribeira Grande, tendo como foco principal a criação de oportunidades e emprego, sobretudo para os jovens, “futuro do nosso concelho”. Para a Assembleia Municipal, a candidatura apoiada pelo MpD, apresenta a actual presidente deste órgão, Leida Santos.

Que radiografia faz da situação do município a que se candidata?

A Ribeira Grande ocupa a 3ª posição no Índice de Coesão Territorial, atrás apenas de Praia e Mindelo, o que mostra que estamos num município em constante crescimento e evolução, e é essa dinâmica que queremos acelerar. Os ribeira-grandenses querem mais e vamos JUNTOS trabalhar para termos muito mais. Apesar do balanço da governação ser bastante positivo, queremos impulsionar ainda mais esta dinâmica de desenvolvimento e colocá-la sobretudo ao serviço da criação de mais oportunidades de emprego e mais rendimento aos jovens, o futuro do nosso concelho.

Os maiores desafios do concelho consistem na criação de novas dinâmicas de emprego e rendimento, pela via da transformação dos setores primários como a agricultura e a pesca.

No entanto, o investimento que vai ALAVANCAR a economia de Santo Antão e Ribeira Grande é o AEROPORTO DE SANTO ANTÃO. Está-se a trabalhar agora na montagem financeira deste investimento.

Em linhas gerais, o que a sua candidatura propõe para o município?

Com o projeto "Por Ribeira Grande, Pelas Pessoas", queremos colocar a nossa experiência, dedicação e compromisso ao serviço do concelho, visando a promoção de um crescimento sustentável. A união e a coesão social são fundamentais para enfrentar desafios e implementar ações concretas em diferentes áreas de desenvolvimento a curto, médio e longo prazo.

Temos uma série de eixos de ação para concretizar esse objetivo. O primeiro é a implementação do Plano Estratégico de Cidades Saudáveis, que inclui a criação de espaços verdes e a valorização de praias e zonas balneares em Ponta do Sol. A ideia é aumentar a atractividade da região e gerar mais emprego e lazer para a população.

Outro eixo é o Programa de Habitação Social Inclusiva, que visa garantir uma habitação condigna a todas as famílias.

Planeamos criar um Gabinete de Apoio ao Empresário para incentivar o empreendedorismo e atrair investimentos. Também investiremos em desporto, juventude e capacitação nas áreas de agropecuária, turismo e tecnologia.

Queremos fortalecer a economia local e promover a valorização das tradições e recursos naturais do nosso Concelho.

A candidatura propõe ações concretas para dinamizar a agricultura, a pesca e o turismo, promovendo práticas sustentáveis e valorizando os recursos naturais e culturais do município. A modernização de infra-estruturas de pesca, como cais e postos de abastecimento, e a criação de cooperativas e formações para pescadores são prioridades. Na agricultura, destaca-se o incentivo à mecanização, práticas sustentáveis e à transformação de produtos locais. Já o turismo será promovido com foco no ecoturismo, no turismo de experiência e na valorização patrimonial. Tudo isso com o objetivo de criar emprego, gerar rendimento e transformar Ribeira Grande num modelo de desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Que visão para o município?

Queremos um município mais inclusivo, mais próspero e mais sustentável, gerador de emprego duradoiro e bem remunerado, sobretudo para os jovens, e onde também as pessoas são a prioridade de todas as nossas ações. Nos próximos quatro anos, trabalharemos para transformar o concelho da Ribeira Grande num concelho-modelo de desenvolvimento em Cabo Verde, valorizando as nossas potencialidades naturais, culturais e humanas.

A minha prioridade é unir esforços e trabalhar com determinação para que Ribeira Grande seja um exemplo de desenvolvimento humano e económico, onde todos sintam orgulho de viver e contribuir para o nosso concelho.