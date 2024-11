Abraão Vicente / MpD (Praia): “Sonhamos com uma Praia verde, digital e inclusiva”

Abraão Vicente é o candidato do MpD à Câmara Municipal da capital. Com o lema “acelera Praia”, o ex-ministro promete tirar a cidade do marasmo, tornando-a mais segura, limpa e dinâmica e, acima de tudo, menos vulnerável. Manuel Brito encabeça a lista para a Assembleia Municipal.

1 - Qual é a radiografia da situação do município ao qual se candidata?

A Praia enfrenta uma paralisia institucional e carece de credibilidade. O município está parado, imerso em uma grave crise habitacional e sanitária, além de apresentar altos índices de insegurança. Observamos um retrocesso no combate à pobreza extrema, à criminalidade, na mobilidade urbana e no apoio a famílias carentes e aos jovens.

2 - Quais são as propostas da sua candidatura para o município e como elas solucionam os problemas enfrentados?*

Nos primeiros cem dias de governação vamos lançar um grande pacote de obras emergenciais que irá retomar as obras que se encontram paradas e promover uma grande ação de limpeza da cidade, regulando a coleta de lixo.

Vamos dar início a um ciclo de obras estruturantes em vários níveis, incluindocriação de um sistema de saneamento que chegue a todas as zonas.

Mas a principal ação, permanente, será cuidar dos mais pobres. Vamos trabalhar, incansavelmente, no combate à pobreza, ampliando a assistência às famílias em situação de vulnerabilidade extrema e criando um Programa Municipal de Habitação, focado na reabilitação e construção de habitações sociais.

Também iremos promover o acesso à habitação jovem e urbanizar as áreas degradadas.

O programa "Praia Bonita, Praia Limpa" terá como foco a mobilidade, arborização, iluminação pública, melhoria das habitações e acessibilidade para pessoas com deficiência.

Na saúde, criaremos unidades mais próximas dos bairros, oferecendo consultas especializadas, em parceria com o estado e clínicas privadas.

Seremos rigorosos no combate à criminalidade e incivilidades. Junto ao governo central, investiremos na ampliação da videovigilância e em ações preventivas e vamos melhorar a iluminação das ruas. Trabalharemos também junto da juventude, desviando os nossos jovens da criminalidade com oportunidades de formação, acesso à cultura e ao desporto.

Vamos revitalizar os mercados de bairro e dinamizar o comércio local, formalizando as atividades em espaços dignos. Também vamos lançar um programa de financiamento ao empreendedorismo juvenil, transformando a cidade em um centro de negócios focado nos setores digital, economia azul, comércio e entretenimento.

Faremos uma forte aposta na mobilidade urbana, priorizando a ampliação e melhoria dos serviços de transporte público. Implementaremos passes estudantis com desconto pela CMP. Também construiremos uma via rápida para ônibus e táxis, além de um terminal de passageiros e uma rede de ciclovias.

Resgataremos a ideia da "Praia cidade dos campeões" para aumentar os incentivos financeiros aos clubes locais e fortalecer uma rede de formação desportiva. Reabilitaremos as estruturas desportivas existentes e implementaremos um plano de expansão para novos bairros.

O Desporto e a cultura estarão no cerne de um programa que visa promover o empoderamento social, económico e produtivo. Faremos da cultura um setor atrativo, com uma programação anual que também impulsionará o turismo no nosso município.

3 - Qual é a visão para o município?

Imaginamos uma Praia que investe, gera empregos e incentiva tanto o empreendedorismo quanto o investimento privado. Queremos uma Praia livre de habitações degradadas, onde 100% da população tenha acesso à água. Uma Praia verde, digital, inclusiva e respeitosa com a diversidade religiosa, cultural, sexual e social. Um município que acolhe e integra os emigrantes, tornando-se o motor económico de Cabo Verde e promovendo qualidade de vida para todos os seus cidadãos.

