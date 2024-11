Autárquicas 2024/Praia: Abraão Vicente pede maioria absoluta para “devolver o orgulho” à Praia

O candidato do Movimento para Democracia (MpD) a presidente da Câmara Municipal da Praia pediu maioria absoluta para “construir e devolver o orgulho” à Praia com “mais rendimento, habitação e emprego”.

Abraão Vicente, que falava na noite de sexta-feira, 22, em mais um comício da campanha eleitoral, no bairro da Achada Santo António, prometeu trabalhar com todos, independentemente da cor do partido, uma vez que o futuro de Praia, vincou, passa por “colaborar e cooperar com todas as forças”.

Segundo disse, a única maneira de acelerar a Praia é exercer o direito de voto, e, neste sentido, realçou que é necessário mobilizar todos os familiares, amigos, companheiros e empresas para ir votar no próximo dia 01 de Dezembro.

Entretanto, avançou que este ano estão inscritos na Praia 92 mil eleitores, e que na última eleição o presidente eleito ganhou com pouco mais de 18 mil votos.

Ou seja, continuou, se o MpD conseguir mobilizar cerca de 23 mil a 30 mil pessoas para irem votar, “o partido ganha esta eleição tranquilamente”.

"Estamos a pedir não uma vitória curta, mas sim maioria absoluta, e com este projecto de ambição do futuro, quero que todos façam parte desta caminhada que mobilizem os vossos bairros, comunidades e todos aqueles que tem um sonho de casa própria, um sonho de rendimento próprio, um sonho de emprego permanente e de qualidade de vida na cidade da Praia”, mencionou.

Em parceria com o Governo, comprometeu-se em transformar o Tech Park num parque do tecido empresarial da Praia, criar emprego, implementar o projecto de mobilidade urbana para conectar os planaltos da cidade da Praia e retomar as obras de drenagem de mais de 15 ribeiras.

Prometeu que nos primeiros 100 dias da governação na câmara, o primeiro plano é declarar guerra ao lixo com a implementação de um novo sistema de saneamento, que implica recolha, melhoria de capacidade de camiões e contentores, especializar a recolha de lixo, introduzir sistema de reciclagem.

Assegurou ainda que o Estádio da Várzea será reabilitado de modo a torná-lo num “grande recinto desportivo e cultural” e que a câmara vai voltar a financiar as associações e clubes para que Praia volte a ser “a cidade dos campeões”.

Na Praia, concorrem ao cargo de presidente da câmara Francisco Carvalho (PAICV), Abraão Vicente (MpD), Romeu de Lurdes (PTS) e Juciliano Vieira (UCID).

Nas eleições de 2020, o MpD conquistou 14 câmaras municipais, enquanto o PAICV dominou em oito.