Autárquicas 2024: Abraão Vicente promete “devolver à Praia autonomia, ambição e esperança”

O candidato do MpD à Câmara Municipal da Praia, Abraão Vicente, apresentou-se hoje como o líder de uma “candidatura vencedora” às autárquicas de 01 deDezembro, para “devolver à capital a autonomia, ambição e esperança no futuro”.

“Quero ser o presidente da Câmara Municipal da Praia. Primeiramente porque fui desafiado por Ulisses (presidente do MpD). Depois incorporei-me nesta missão e em nome do partido e da nossa base, vou ganhar esta eleição em nome do MpD e para devolver o orgulho à Praia”, referiu Vicente, esta noite, durante a apresentação da plataforma eleitoral de governação.

Denominada "Acelera Praia, Um pacto pelo Município e pelas pessoas”, a plataforma eleitoral liderada por Abraão Vicente, na Câmara Municipal, e Manuela Brito, à Assembleia Municipal, compromete-se em “acabar com todo o retrocesso a que o município da Praia tem sido submetido nos últimos anos” e transformar o lixo numa oportunidade de negócios.

Isto por considerar ter chegado o momento para a retoma do desenvolvimento com ideias, mas acima de tudo com um profundo olhar social rumo a uma nova era, visando acelerar o processo do desenvolvimento da cidade capital, no quadro de uma parceria estratégica com o Governo e a força da juventude.

A plataforma “Acelera Praia” mostra-se determinada em devolver o orgulho e construir o futuro deste município, tendo exposto um rol de compromissos que passa pela requalificação dos espaços públicos e conclusão das obras paradas, uma Praia limpa e saudável, criação de programa municipal de habitação, que passa pela criação de um Parque Municipal de Habitação através de uma rede incubadora nas comunidades.

A promoção de oportunidades para os jovens, politicas para a criação de mais e melhores empregos, a transformação da Praia num polo de cultura, ter o desporto como um instrumento de inclusão social, sãos outros dos compromissos desta candidatura, que promete fazer da Praia uma cidade exemplo de mobilidade.

Em cerimónia realizada no Auditório Nacional Jorge Barbosa, apadrinhada pelo presidente do MpD, Ulisses Correia e Silvae que esteve totalmente repleto de militantes e simpatizantes do MpD,a plataforma tornada pública quer reformular a politica fiscal da Praiapara que a arrecadação de impostos seja justa.

A implementação de uma gestão inclusiva e transparente, e a “recuperação da normalidade democrática”, por forma a “restaurar a democracia nos órgãos municipais” bem como o fim do isolamento são outros dos comprometimentos desta plataforma que almeja mobilizar recursos, em busca de soluções para os desafios do município.

“É uma plataforma embebido nos valores do MpD. É uma plataforma que enraíza na confiança do Governo para que tenhamos todos os recursos do Governo para concretizar os projectos e que a Praia tenha prioridade e vozes, visando o desenvolvimento a partir do reforço e da sua base económica.

Abraão Vicente considerou ainda ser urgente reabilitar ás áreas degradadas da Cidade da Praia, nesta apresentação que contou ainda com intervenções da candidata à Assembleia Municipal, para quem a actual gestão deste órgão de fiscalização “falhou redondamente nas suas funções confiadas pela lei”.

Também Jacinto Santos, o primeiro autarca da Praia e referenciado como “figura emblemática do MpD de 90”, usou da palavra para pedir a vitória por maioria absoluta na candidatura de Abraão Vicente, enquanto Alberto Melo, conhecido por“Beta”, candidato a vereador, apresentou alguns slides do projecto para acelerar o desenvolvimento da capital.