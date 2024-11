Herménio Fernandes / MpD (São Miguel): “Estamos no caminho certo para erradicar a pobreza extrema nos próximos quatro anos”

Satisfeito com o trabalho realizado e o feito de ter “virado a cidade para o mar”, Herménio Fernandes recandidata-se à liderança da CM de São Miguel, para consolidar a trajetória que tem feito do “município um verdadeiro laboratório do poder local”. Salvador Silveira é o candidato à presidência da Assembleia Municipal.

1 - Que radiografia faz da situação do município a que se candidata?

São Miguel está na senda do crescimento, desenvolvimento e o progresso. Temos um município mais atrativo e competitivo, com mais qualidade de vida, mais saudável, com melhor mobilidade e inclusivo. É igualmente um município que escuta, atende, resolve e cuida das pessoas. Em matéria de modernização administrativa e inclusão social, os avanços são assinaláveis, com impacto na redução da desigualdade e pobreza. O município possui serviços modernos, digitais e descentralizados, que facilitam sobremaneira a vida dos cidadãos e empresas, melhorando a qualidade de vida das pessoas, atraindo investimentos e impulsionando o comércio local. A nossa política municipal para a habitação e urbanismo democratizou e facilitou o acesso a lotes de terreno para construção da primeira habitação, beneficiando jovens, mães solteiras e famílias vulneráveis. Através da implementação do ambicioso Programa HABITAÇÃO JOVEM, asseguramos ainda a construção de apartamentos, habitações de raiz, reabilitação de habitações e apoio na auto construção para as famílias vulneráveis. A requalificação urbana e ambiental é uma marca da construção da nova Calheta e do novo São Miguel. A transformação conseguida nos últimos anos fez do nosso município um lugar atrativo para quem vive, trabalha, visita e investe em São Miguel.

2 e 3 - Em linhas gerais, o que a sua candidatura propõe para o município? / Que visão para o município?

Nós propomos um programa ambicioso que visa consolidar a trajetória rumo ao desenvolvimento sustentável seguida até presente momento, que tem feito do nosso município um verdadeiro laboratório do poder local em todas as áreas de intervenção municipal. Queremos acelerar o ritmo de modernização das infraestruturas e reforçar o investimento no capital humano, com destaque para a capacitação e formação orientadas para o aproveitamento das oportunidades existentes nos centros de produção e necessidades do mercado local.

Somos um município com uma forte vocação para a comercialização e redistribuição de serviços, bem como para a produção nos setores agrário, da indústria transformadora, pescas, turismo, transportes e energia renovável (limpa). Temos uma das costas marítimas mais bonitas e valorizadas da ilha, fruto da nossa visão e ousadia, que permitiram torná-la, hoje, mais atrativa e competitiva. Viramos a cidade de frente para o mar, uma fonte de oportunidades com enorme potencial para a geração de renda e empregos.

Para o ciclo 2024-2028, com o novo plano diretor para a orla costeira do município, os projetos aprovados e os investimentos em curso, faremos deste município uma referência no turismo na ilha e no país.

O nosso posicionamento favorece o crescimento. Os fatores de competitividade existentes também. Estamos no caminho certo para assegurar a erradicação da pobreza extrema nos próximos quatro anos e reduzir drasticamente a pobreza absoluta. As bases já estão criadas. O caminho é a aceleração da atração do investimento privado.

