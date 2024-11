Júlio Lopes / MpD : “A Câmara do Sal tem sido uma câmara eminentemente social”

Aliar o investimento privado e o Turismo com os interesses e bem-estar dos munícipes vai continuar a ser a prioridade da Câmara Municipal do Sal, caso venha a ser reeleito, adianta Júlio Lopes, candidato apoiado pelo MpD. Nuno Lopes é a proposta da candidatura para liderar a Assembleia Nacional.

1 - Que radiografia faz da situação do município a que se candidata?

O Município do Sal está em transformação, com requalificação urbana em várias localidades e temos uma visão ambiciosa, mas realista, para a ilha, que é a maior, a nível nacional, em termos de investimentos privados e turismo (600 mil visitantes anuais). É um projeto que visa suportar a dinâmica económica da ilha e ao mesmo tempo reduzir as externalidades negativas provocadas pelo incremento do setor do turismo e da migração de jovens das outras ilhas. Entre os desafios, está o problema da habitação e a pressão sobre os serviços públicos Em resposta, a Câmara implementou um programa de erradicação de barracas, apoio à autoconstrução, e programas sociais como apoio à saúde, à terceira idade e à educação, com triplicação do orçamento para apoio escolar. A Câmara do Sal tem sido uma câmara eminentemente social. Não é possível elencar todas as realizações. O certo é que a população faz uma avaliação muito positiva do trabalho desta CM.

2 - Em linhas gerais, o que a sua candidatura propõe para o município?

O que propomos é continuar a desenvolver a visão que temos para a ilha e para cada localidade. Continuar a trabalhar para a transformação da ilha. Não queremos ruas de terra batida, por isso vamos pavimentar todas as ruas das zonas em expansão. Vamos continuar a investir nas famílias, criando mais espaços para crianças, como parques e jardins infantis, com gestão partilhada com igrejas e associações. Vamos intensificar o programa de construção de centros de juventude, com a gestão das associações juvenis.Vamos também intensificar o investimento no desporto coma construção de seis campos relvados, e outras infra-estruturas, além de um novo polidesportivo, e trabalhar em parceria com as associações desportivas para promover alternativas de ocupação do tempo livre dos jovens e fortalecer a competitividade do Sal no contexto nacional. Na habitação, queremos incentivar as cooperativas para que possam obter financiamento bancário e construir as suas casas com custos controlados. Além disso, vamos reforçar o apoio social escolar. Quanto ao saneamento, já fizemos grandes investimentos em equipamentos de recolha de lixo, quase 100 mil contos, mas vamos trabalhar com o governo para implementar um aterro sanitário no norte da ilha para resolver o problema do tratamento do lixo. A cultura continuará a ser uma prioridade, com o apoio à produção de livros, videoclipes e o artesanato, além de reforçar o apoio às festas de romaria e ao carnaval, sempre em parceria com os operadores.

3 - Que visão para o município?

Temos uma visão clara de transformação da Ilha do Sal, para que esta seja uma referência internacional no turismo, mas sem esquecer o bem-estar das comunidades. "Pelo Sal, pelas pessoas", é o nosso slogan. Queremos garantir que todos os nossos projetos impactem positivamente no bem-estar das pessoas. Temos objetivos concretos e realizáveis, com um programa coerente e projetos em várias áreas. Ao mesmo tempo, temos um modelo de governação que preza pela transparência e proximidade com as pessoas, praticando uma gestão participativa por forma a que a agenda pública possa responder aos anseios das comunidades. Com esta visão de trabalhar para a Ilha e para as pessoas, com um bom modelo de governação e com capacidade para obter os recursos financeiros, pensamos que iremos continuar a trabalhar com muita intensidade e eficiência.

NR: No cumprimento do princípio de imparcialidade e transparência que orientam a cobertura das Autárquicas 2024, o Expresso das Ilhas solicitou uma entrevista, com as mesmas perguntas e indicações de edição, a TODOS os candidatos às presidências das Câmaras Municipais. Porém, nem todos os candidatos responderam às nossas questões, pelo que a não publicação de entrevistas a uma candidatura é da inteira responsabilidade da mesma. Todas as entrevistas já recebidas, bem como as que ainda venham a ser enviadas, serão publicadas no site do Expresso das Ilhas até ao dia 28 de Novembro.