Domingos Mendes / MpD (Ribeira Grande de Santiago): “Queremos uma Ribeira Grande renovada, onde a população sinta orgulho e segurança”

Domingos Veiga Mendes, ex-vereador, é o cabeça de lista da candidatura do MpD para a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago. Esta é a segunda vez que o economista tenta a eleição, apresentando um programa que prioriza o desenvolvimento económico, a inclusão social e a sustentabilidade ambiental, para transformar o município “num lugar próspero e sustentável para todos”. A candidatura aposta em Alcides Pina para a presidência da Assembleia Municipal.

1. Que radiografia faz da situação do município a que se candidata?

A Ribeira Grande de Santiago é um município com grande potencial, mas enfrenta desafios significativos após uma gestão insuficiente nos últimos quatro anos. Embora a Câmara tenha recebido avultados recursos do governo central, não conseguiu responder às reais necessidades da população. A frota de autocarros escolares, entregue em ótimas condições pela gestão anterior, encontra-se agora em degradação, deixando os alunos sem transporte adequado. O acesso a serviços essenciais, como saúde e educação, ainda é limitado, impactando a qualidade de vida das famílias. A falta de oportunidades económicas e o abandono das infraestruturas desportivas e de creches mostram uma ausência de visão estratégica, promovendo a emigração jovem e enfraquecendo o desenvolvimento local. Apesar de alguns avanços no turismo e agricultura, é evidente a falta de coordenação e investimento que permita uma melhoria sustentável para todos.

2. Em linhas gerais, o que a sua candidatura propõe para o município?

Propomos um programa estruturado em três eixos: desenvolvimento económico, inclusão social e sustentabilidade ambiental. Vamos criar condições para atrair investimentos e gerar empregos, com foco no fortalecimento das pequenas e médias empresas e no empreendedorismo local. Pretendemos colaborar com o centro de formação da Cidade Velha para capacitar os jovens em áreas prioritárias como turismo e tecnologias. No âmbito social, será uma prioridade garantir habitação condigna e serviços de saúde e educação acessíveis, incluindo a reabilitação de infraestruturas como creches e centros comunitários. Em termos ambientais, implementaremos políticas que protejam os recursos naturais e incentivem a utilização sustentável do solo e da água, assegurando um futuro resiliente para o município.

3. Que visão para o município?

Daqui a quatro anos, queremos uma Ribeira Grande renovada, onde a população sinta orgulho e segurança. Imaginamos um município com serviços básicos de qualidade, um sistema de saúde eficaz e uma educação que prepare os jovens para o futuro. Com uma economia ativa, sustentada no turismo sustentável e numa agricultura modernizada, e com infraestruturas revitalizadas, aspiramos a um ambiente onde os munícipes sintam confiança e pertença. Queremos uma governação transparente e participativa, que inspire esperança e união, transformando Ribeira Grande num lugar próspero e sustentável para todos.