MpD assume derrota nas eleições autárquicas

O secretário-geral do MpD assumiu a derrota do partido nas eleições autárquicas deste domingo, prevendo-se que perca a maioria dos municípios para o PAICV.

Luís Carlos Silva deu os parabéns ao presidente do PAICV, Rui Semedo, pela vitória com “resultados claros”, numa declaração à comunicação social na Praia.

“A tendência é para a inversão do actual quadro”, indicou, passando o principal partido da oposição parlamentar (PAICV) a ter 14 câmaras e o partido do Governo (MpD) a somar oito, do total de 22 municípios, o inverso dos números de 2020, de acordo com a contagem ainda a decorrer.

“Este é um momento de reflexão que exige humildade e maturidade política, temos de saber ouvir este sinal (…) com serenidade e muita responsabilidade”, referiu.

Questionado sobre se os resultados já têm implicações na caminhada para as eleições legislativas de 2026, o dirigente do MpD separou os escrutínios.

“Não temos de ligar as duas coisas: são eleições autárquicas, apresentámos equipas para os municípios e a população respondeu de forma clara e inequívoca: cada eleição é uma eleição”, respondeu.

“Ainda temos dois anos de mandato ao nível do poder legislativo”, acrescentou.

Minutos antes, na mesma sede do MpD, Abraão Vicente, ex-ministro e candidato que tentava reconquistar a capital de Cabo Verde, assumiu a derrota no principal partido do município.

“Os dados indicam a derrota da nossa candidatura”, referiu Abraão Vicente, que acabou por dar os parabéns ao adversário, Francisco Carvalho, presidente do município em busca da reeleição pelo PAICV.

“Assumo integralmente a responsabilidade pela derrota, não há mais comentários a fazer porque os resultados são eloquentes”, acrescentou.