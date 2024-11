Maria Teresa da Cruz / PAICV (Ribeira Grande de Santo Antão): “A necessidade de uma mudança política é imperativa”

Sob o lema “Juntos pela mudança”, a professora Maria Teresa da Cruz concorre pela primeira vez à presidência da Câmara de Ribeira Grande de Santo Antão. Uma candidatura que promete responder aos problemas críticos do concelho, desencravando o seu desenvolvimento. José Manuel Monteiro encabeça a lista apoiada pelo PAICV para a Assembleia Municipal.

1 - Que radiografia faz da situação do município a que se candidata?

O diagnóstico da Ribeira Grande revela uma realidade preocupante que demanda uma resposta urgente. Embora o concelho possua inúmeras potencialidades, a ausência de políticas eficazes por parte do governo local tem estagnado o seu desenvolvimento. Esta inércia tem perpetuado um ciclo de pobreza, desigualdade e emigração. Problemas críticos incluem trabalho precário, elevado desemprego juvenil e aumento da desigualdade. A crise habitacional também persiste, com muitas famílias sem acesso a uma habitação digna, e os serviços básicos, como saneamento, iluminação e acesso a água potável, são escassos. Setores com potencial, como a agricultura, pesca e turismo, permanecem subaproveitados. A ausência de políticas de desenvolvimento estruturado, o isolamento de comunidades devido às más condições das estradas e o aumento de problemas sociais, como o consumo de drogas, refletem o desamparo vivido na região. Frente a este quadro desolador, a necessidade de uma mudança política é imperativa.

2 - Em linhas gerais, o que a sua candidatura propõe para o município?

A nossa proposta visa modernizar a Câmara Municipal e implementar uma política de desenvolvimento abrangente nas áreas económica, social, cultural e ambiental. No setor económico, planeamos explorar plenamente as potencialidades locais, como o turismo, a agricultura, a pesca e a cultura, incentivando parcerias público-privadas que possam dinamizar a economia e gerar empregos. Apoiamos as micro, pequenas e médias empresas com acesso a crédito facilitado e medidas de incentivo, criando também um gabinete municipal específico para atrair investimento privado e promover atividades geradoras de rendimento. Para a área social, propomos políticas robustas para fortalecer a cidadania e promover o bem-estar, com foco no trabalho, saúde, desporto, cultura e reinserção social. Além disso, promoveremos a sustentabilidade ambiental e políticas de igualdade de género, visando remover barreiras estruturais e garantir a participação das mulheres. Focaremo-nos em erradicar a pobreza feminina, melhorar condições de trabalho e assegurar equidade salarial e acesso a recursos. Em relação à juventude, queremos implementar uma política integrada de apoio à formação, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal e profissional, para evitar a emigração e reduzir comportamentos de risco. A terceira idade também merece a nossa atenção especial, com apoios específicos para assegurar que os idosos, homens e mulheres que dedicaram suas vidas ao desenvolvimento do nosso município, vivam com dignidade e conforto.

3 - Que visão para o município?

Queremos construir um concelho moderno e inclusivo, com uma Câmara mais capacitada e eficiente. Visualizamos uma Ribeira Grande onde as oportunidades de emprego e investimento atraiam os residentes e incentivem os que estão fora do concelho a regressar. Pretendemos criar um ambiente propício para todos, com oportunidades em áreas como cultura, economia, desporto, educação e saúde, elevando as condições de vida e promovendo uma cidadania ativa e participativa.

