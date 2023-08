​Assol Garcia lança novo single com participação do mexicano Charly Duri

A cantora cabo-verdiana Assol Garcia, que vive actualmente nos Estados Unidos da América acaba de lançar o seu mais novo single/videoclipe do tema “Caxon Ka Tem Cofre”, que conta com a participação do cantor mexicano Charly Duri.

Segundo uma nota enviada pelo produtor executivo e manager, Fábio Alves, trata-se do primeiro single/videoclipe da cantora e que fará parte do seu novo disco que será lançado no mês de Setembro próximo. “Trata-se de um dueto tendo por base a música `Caxon Ka Tem Cofre`, da autoria do compositor, produtor e multi-instrumentista cabo-verdiano Kim Alves”, revela. O videoclipe já se encontra disponível no YouTube e em breve a música estará também em todas as plataformas digitais, avisou o seu manager. A mesma fonte frisou que é a primeira vez que a artista cabo-verdiana participa num dueto com o cantor mexicano Charly Duri e que interpreta na língua espanhola a canção escrita originariamente na língua crioula. Conforme a mesma fonte, o novo disco de Assol Garcia vai fazer toda a diferença no panorama da música cabo-verdiana. "Um novo presente para as ilhas e para todos os amantes da melhor música da nossa terra”, diz.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.