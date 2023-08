​Hélio Batalha revela videoclipe do single “Djam Bem”

O rapper Hélio Batalha revela esta sexta-feira, 11, o videoclipe do single “ Djam Bem”. Trata-se do quinto single do seu álbum de inéditas, lançado a 28 de Abril deste ano, intitulado “Di Cairo a Cabo”.

O videoclipe estará disponível a partir de hoje, no youtube do artista e em todas as plataformas digitais. Segundo uma nota da Harmonia, o single “Djam Bem” foi escrito durante a estadia do Hélio Batalha na Suíça. “Num ímpeto de nostalgia veio a inspiração para compor este tema que retrata bem a saudade do emigrante de viver os momentos `terra terra` e de puro prazer de estar na terra natal”, explica. Conforme a mesma fonte, de Santo Antão a Brava, o artista descreve o sentimento do emigrante e o melhor de tudo é o apelo para “ fala mama djam bem” que não pode faltar. “As recordações da infância, a esperança nas águas e a exposição das diversidades de iguarias das ilhas”.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.