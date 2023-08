Ministério da Cultura vai financiar o Festival Mindelact no valor de um milhão de escudos

​O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas vai financiar a 29ª edição do Festival Mindelact no valor de um milhão de escudos, no quadro do reforço de parceria. Informação avançada pelo Ministério da Cultura, nas redes sociais.

No âmbito deste evento, que acontece em Novembro próximo, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, recebeu, em audiência, esta quinta-feira, 10, a Associação Mindelact, organizadora do festival. Abraão Vicente garantiu à organização que o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas financiará esta edição do festival no valor de um milhão de escudos, e que brevemente o protocolo anual de financiamento será firmado. Por seu lado, Zenaida Alfama, da organização informou o governante que o festival continuará nos mesmos moldes da anterior edição, com três palcos de espetáculos, apresentando como novidade o facto de, pela primeira vez, receber uma companhia da África do Sul e de no palco 2 constarem apenas grupos nacionais. A organização indicou que está a preparar-se para celebrar a edição 29 do festival com o mesmo primor e qualidade a que os mindelenses e praienses têm sido brindados. A 29ª edição do Mindelact, que acontece de 3 a 11 de Novembro, terá como mote “Edição da Liberdade”.

