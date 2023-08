​Soraia Ramos edita novo single com a participação de Apollo G

“Muda” é o mais recente single da cantora Soraia Ramos, e conta com a participação do rapper Apollo G. O novo tema da cantora sucede-se aos êxitos “Quero Fugir” e “Nha Terra”.

“Muda”, segundo uma nota da Harmonia reflecte uma mudança na sonoridade que até hoje conhecíamos de Soraia Ramos. Pela primeira vez, a artista estreia-se no "afrodrill", tendo por isso convidado o rapper Apollo G para colaborar na canção.

“Há vários anos que os dois artistas admiravam o trabalho um do outro e a química criativa que se criou em estúdio foi instantânea, tendo este single surgido em poucas horas”, revela.

O vídeo oficial de “Muda” foi gravado no bairro que viu Apollo G crescer, a Buraca (Amadora - Portugal), contando com a participação especial das pessoas que vivem no bairro e mostrando a realidade que ali se vive.

“Muda é uma canção na qual Soraia Ramos volta a mergulhar nas nuances profundas das relações amorosas. Desta vez, conta a história de uma mulher que faz de tudo para que o homem deixe para trás o seu passado problemático, mantendo ainda esperança nele e no seu potencial”, explica.

O novo single sucede-se ainda à emocionante música“Nha Terra”, que ultrapassou os 3,6 milhões de visualizações no YouTube em apenas um mês, “Trompete” com a participação de Nenny, que conseguiu três milhões de visualizações, e ao mega sucesso “BKBN (Bu Ka Bali Nada)” com 19 milhões de visualizações.

A mesma fonte anunciou que todos estes temas apresentam o mais novo álbum da cantora, intitulado “Cocktail”, “que promete ser uma experiência musical emocionante, uma fusão de influências e culturas que reflectem a diversidade da artista”.