​“Harmonia e Sabores” na Réplica da Torre de Belém

A produtora Harmonia Lda promove esta sexta-feira, 18, o evento “Harmonia e Sabores”, na Réplica da Torre de Belém, na Cidade do Mindelo. O evento acontece em parceria com a Associação das Peixeiras do Mindelo, anunciou a Harmonia nas redes sociais.

O evento, que está agendado para às 20h00, vai casar a música e sabores do mar. “Harmonia e Sabores" contará com as actuações dos artistas Ary Kueka, Ceuzany, Fábio Ramos, Bertânia Almeida e Elly Paris. Já os sabores estarão a cargo da Associação Peixeiras do Mindelo que vão apresentar iguarias que vêm directamente dos nossos mares ao sabor das grelhas. A produtora Harmonia Lda, foi fundada em França, pelo produtor musical José “Djô” da Silva, o agente de Cesária Évora, e oferece serviços nas áreas da produção musical, da distribuição de obras culturais e da produção de espectáculos. Em 2021, o produtor transferiu a Harmonia Lda. para a ilha de São Vicente, tendo começado a agenciar jovens artistas do arquipélago. Neste momento, a produtora agencia artistas como Neuza de Pina, Hélio Batalha, Ceuzany, Jenifer Solidade, Elly Paris, Ary Kueka, Sónia Sousa, Indira Rocha e Moreno.

