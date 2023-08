​Ferro Gaita, Supa Squad e Josslyn actuam no Festival O Sol da Caparica

Ferro Gaita, Supa Squad e Josslyn vão actuar na 8ª edição do Festival O Sol da Caparica que arranca hoje, 17 e vai até domingo, 20. Serão quatro dias de muita música, no Parque Urbano da Costa da Caparica, em Portugal.

Trata-se de um festival que leva ao Parque Urbano da Costa da Caparica, um cartaz com diversos estilos musicais como hip hop, rock e músicas electrónicas. “Todos os géneros musicais estarão presentes em quatro dias de muita adrenalina e espírito festivaleiro, para o público de todas as faixas etárias”, de acordo com o site do festival.

A mesma fonte frisou que a grande aposta do certame continua a ser a promoção da região, bem como da música dos países de língua oficial portuguesa, assim como o entretenimento e a experiência para todos os que passem pelo recinto.

Conforme o cartaz, os Ferro Gaita actuam esta sexta-feira, 18, no palco Kavi Music, no mesmo que vão actuar outros artistas lusófonos como Yola Semedo, Tabanka Djaz, África Negra e Stewart Sukuma.

Já a dupla cabo-verdiana Supa Squad vai actuar no domingo, no palco Kavi Music, onde estarão artistas como Pérola, Ena Pá, Pedro Mafama e Rita Rocha.

A cantora Josslyn também vai actua no domingo, mas no palco LS e Republicano.

O artista Badoxo, filho de pai cabo-verdiano também vai marcar presença neste festival, este sábado, 19.