​Ga Dalomba lança marca de vestuário “GARAH” na Praia

O artista e activista Ga Dalomba lança este sábado, 19, na Cidade da Praia, a sua marca de vestuário: “GARAH”.

Numa nota enviada, o artista conta que o objectivo é reforçar as credenciais da marca com activações, surpresas em arte, música e moda.

A “GARAH”, marca pertencente à Fundação Garah, foi criada pelo artista, que pretende animar a Cidade da Praia com o evento de lançamento.

“O alinhamento de uma forma geral, consiste na passagem de mensagens de excelência e de elevação da audiência”.

Conforme o artista, o evento de apresentação oficial da marca de roupa tem um cariz social e interventivo. “O que se pretende com isso é passar os valores e mensagens de força, coragem e superação, valores estes que estão intimamente ligados aos propósitos `GARAH` que é mais de que uma marca, é um conceito e uma energia”.

A marca, de acordo com o artista, pretende trazer motivação, luta, resiliência, resistência, acreditar, “nascer de novo em forma de vestirmos uma marca que nos representa em todo o sentido e o nosso slogan é a sede de vencer”.

O lançamento da marca será no sábado, a partir das 18h00, no espaço do Praça Center, no bairro do Palmarejo, e integra um segmento de intervenções, desfile de moda e momento lúdico que consiste em apresentações artísticas (poesia, stand-up, música).