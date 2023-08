“Tributo à morna e a Nhô Eugénio” de Lela Lopes fará parte do seu CD “Djarfogo”

“Tributo à morna e a Nhô Eugénio” de Domingos Pedro Lopes, mais conhecido por Lela Lopes, cujo videoclip foi lançado a 30 de Julho, fará parte do CD “Djarfogo” que vai estar no mercado no segundo semestre do próximo ano.

“A morna está inserida num grande projecto meu que é a gravação do primeiro CD a solo com 11 faixas, sendo nove da minha autoria, um mix de duas coladeiras com autores ainda desconhecidos”, disse Lela Lopes, à Inforpress, sublinhando que a morna lançada no final de Julho nas plataformas digitais está a ser “muito bem” acolhido pelo grande público. Além desta morna já gravada e disponibilizada nas plataformas digitais, o primeiro CD de Lela Lopes terá mais duas mornas, três coladeiras, duas talaia-baxu (ritmo genuíno da ilha do Fogo), duas talacol (fusão de talaia-baxu e coladeira). Da ficha técnica do CD, que será lançado no próximo ano, além de Lela Lopes (letra, música, voz e coros) constam os nomes de Joe Pires (produção, arranjos e patrocínio) e Antero Alves (viola baixo). O artista mosteirense indicou que há mais três emigrantes radicados nos Estados Unidos que já se disponibilizaram para apoiar nos custos inerentes ao trabalho, devendo contar com a colaboração de outros artistas durante a gravação das restantes faixas musicais, que acontecerá no estudo de gravação PJ Music Production, na cidade de Brockton, Estados Unidos da América.

