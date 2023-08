“Batuku – O Ritmo da Alma”, de Hermem Freire entre os 20 projectos seleccionada para Pitch O’Feminin 2023

“Batuku – O Ritmo da Alma”, da activista cultural Hermem Freire está entre os 20 projectos seleccionados, de todo o continente africano, para a fase final do Pitch O’Feminin 2023. Dos 20 projectos seleccionados serão escolhidos 10 beneficiários.

Com essa selecção, Hermem Freire terá que apresentar o seu pitch esta sexta-feira, 25, perante um painel de júris.

Esta é a terceira edição do Pitch O’Feminin e a primeira onde Cabo Verde participa, tendo logo um projecto seleccionado para a fase final.

A informação foi divulgada esta terça-feira pela a produtora Korikaxoru Films, que anunciou também a criação da Korikaxoru Academy, para dar suporte a jovens talentos com ideias interessantes, mas que não sabem como avançar no sentido de colocar essas ideias no papel e mais tarde realizá-los.

Neste sentido, a produtora Korikaxoru Films disse que decidiu dar o primeiro passo com a Korikaxoru Academy oferecendo os serviços de produtora/mentoria “pro bono” para jovens talentos com ideias interessantes.

“Fizemos um post na nossa página e tivemos uma resposta excelente por parte dos jovens. Dos projectos apresentados escolhemos dois. Trabalhamos algumas semanas com as autoras e submetemos ao Pitch O’Feminin. Para nossa grande satisfação um dos projectos submetidos ficou entre os 20, de toda a África, seleccionados para a fase final. Trata-se do projecto “Batuku – O Ritmo da Alma”, de autoria da Hermem Freire”, explica.

A produtora realçou que conseguindo passar esta fase, Hermam usufruirá de um programa de 16 meses de mentoria e trabalho. “Este programa garantirá o desenvolvimento, a produção, a pós produção e a distribuição do documentário “Batkuku – O Ritmo da Alma”.

Para a Korikaxoru Films este é motivo de muito orgulho. “Korikaxoru Academy encontra-se agora a apoiar a Hermem na preparação do seu pitch para o dia 25 de Agosto. A ideia da Korikaxoru Academy deve ser enquadrada dentro do que entendemos ser a responsabilidade social de qualquer empresa e Korikaxoru Films não foge à regra”.

O Pitch O’Feminin 2023 é uma iniciativa da Woman Film Academy, incubadora dedicada a apoiar mulheres cineastas emergentes do continente africano, criada por Rita Ambeu na Costa de Marfim.