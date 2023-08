Santa Catarina do Fogo: Décima edição do Festefajã decorre nos dias 25, 26 e 27

​A décima edição do festival de música da praia de Fajã, Festefajã, no município de Santa Catarina do Fogo acontece nos dias 25, 26 e 27, confirmou o vereador da Cultura, Madueno Andrade.

A abertura do Festefajã está agendada para as 15:00 de sexta-feira, 25, na praia balnear da Fajã e, além da música com vários grupos e artistas, estão programadas corrida de resistência entre a localidade de Bombardeiro a Fajã, corrida de bote, natação e jogos diversos. A nível musical, o vereador confirmou a participação dos grupos Bem de Longe e Riba d´Ora, e artistas como Dyh Martins, Show de Pina, Sem Plano e Geiza, Cando Alves, Fel G, Txopo, Stive One, David Veiga e os Dj Shoa, Walter e M-Love.

