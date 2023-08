​Ministério da Cultura quer redesenhar a “filosofia” dos centros culturais e museus de Cabo Verde

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, garantiu hoje, em Lisboa, que se está a tentar redesenhar aquilo que é a “filosofia” dos centros culturais e dos museus de Cabo Verde. O governante afirmou que quer contar com Portugal, para alcançar esse objectivo.

Abraão Vicente fez esta declaração à imprensa cabo-verdiana no final do encontro com o director do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT) de Portugal, João Pinharanda, no primeiro ponto da agenda da sua visita de dois dias à capital portuguesa.

“Estamos a tentar redesenhar aquilo que é a filosofia dos centros culturais e dos museus de Cabo Verde. Querendo ou não, por mais que estejamos a fazer um esforço para a sua modernização, é preciso dar visibilidade àquilo que é de mais moderno e mais contemporâneo que existe no mundo”, frisou.

Para Abraão Vicente, o MAAT ou o Centro Cultural de Belém em Lisboa representam o que de mais moderno se faz um pouco pela Europa, justificando que “não é só construir espaços com designs e arquitectura”, como é o caso do Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD) ou o Museu da Morna.

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas disse que é preciso que hajam produtores e curadores culturais com um olhar sobre o fazer artístico que ultrapasse o trabalho ministerial, por isso, a visita de dois dias à Lisboa visa “estreitar laços com instituições”, para que depois instituições cabo-verdianas venham fazer um aprendizado, principalmente no âmbito da programação artística.

“Não se cria uma variedade de exposições, um olhar diversificado, um debate sobre temáticas que ultrapasse os ciclos políticos, com apenas o olhar do ministro”, disse, acrescentando que foi preciso fazer um trabalho ao nível ministerial, para que Portugal compreendesse que o arquipélago tem interesse.

Em Outubro, Abraão Vicente pretende regressar a Portugal e ter uma audiência com o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, no sentido de uma parceria “mais lata”, não só com o Centro Cultural Cabo Verde (CCCV), em Lisboa, mas também com os museus de Cabo Verde.

“O objectivo é fazer com que os dirigentes cabo-verdianos tenham um olhar sobre aquilo que se faz melhor, aprendamos com o que se faz de melhor e consigamos fazer uma programação artística e cultural em Cabo Verde que também atraia os turistas e os visitantes nacionais”, aponta.

Conforme o ministro, com o CNAD, já foi negociado na sede do Orçamento de Estado, que a Cidade da Praia tenha um Museu Nacional da História de Cabo Verde e um museu contemporâneo para albergar as exposições.

Ainda na tarde de hoje, Abraão Vicente tem um encontro com os responsáveis no Centro Cultural de Belém (CCB) e na sexta-feira vai estar no Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém, tudo na perspectiva de perceber como uma cidade como Lisboa usa o seu património artístico e cultural e os seus centros culturais para atrair mais visitantes e criar conteúdo cultural para a cidade e para os visitantes.

O ministro sublinhou que tem havido uma “vasta rede que clama pela presença de Cabo Verde”, por isso quer “relançar essa programação cultural, tendo uma presença mais activa”, não só em Portugal, mas também no Brasil, em que a nova ministra da Cultura já demonstrou interesse numa aproximação, mas com uma agenda pragmática.