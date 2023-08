​Ministério da Cultura promove formação para professores e formadores de teatro

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direção Geral das Artes e das Indústrias Criativas, promove de 04 a 12 de Setembro uma formação em teatro para professores, formadores de teatro, e outros interessados, no âmbito da parceria entre o Ministério e o Teatro Praga.

A Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas, numa nota enviada à Inforpress explica que a formação será ministrada por Cláudia Jardim e Diogo Bento, profissionais do Teatro Praga. A formação irá acontecer das 17h30 às 19h30, no Palácio da Cultura Ildo Lobo e é gratuita.

Cláudia Jardim trabalhou na Companhia de Teatro Sensurround, em encenações de Lúcia Sigalho, e no Teatro da Cornucópia, em encenações de Luís Miguel Cintra e de Ricardo Aibéo, e atualmente é diretora artística do Teatro Praga, onde tem desenvolvido o seu trabalho como criadora e intérprete.

Para além de estabelecer parcerias criativas com Patrícia Portela, já fez diversos workshops dirigidos no Teatro Viriato, no Fórum Dança, com associações como A Avó Veio Trabalhar, Universidade Terceira Idade da Junta de Freguesia da Misericórdia e Mais Skillz, entre outras.

Colabora regularmente com os artistas plásticos Vasco Araújo, Javier Nuñez Gasco, João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira, com quem apresentou Palhaço Rico Fode Palhaço Pobre.

Diogo Bento é professor de artes performativas na Escola Superior de Teatro e Cinema desde 2016 e de práticas teatrais na Escola Superior de Dança desde 2019, no Instituto Politécnico de Lisboa.

Em teatro, trabalhou com Luís Castro, Eduardo Barreto, Jean-Paul Bucchieri, António Pires, Álvaro Correia, João Brites, Miguel Bonneville, Inês Vaz, João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira.

Colaborou pontualmente com Vasco Araújo, André Guedes, Isabel Carvalho, Lara Torres, Robin Vanbesien, Cláudia Varejão e o compositor João Madureira.

Foi encenador do Grupo de Teatro da Nova (GTN) durante quatro anos consecutivos e é membro do Teatro Praga, com quem colabora há mais de quinze anos.

Publicou na Sistema Solar, em conjunto com João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira, o livro Impasse, com dois textos da sua autoria: “We’ll always have Paris” e “Juramento de bandeira”.