Ercie Chantre apresenta hoje em pré-estreia o seu documentário denominado “Tropel de Carnaval”

O realizador Ercie Chantre apresenta hoje o documentário “Tropel de Carnaval”, que retrata o passado, o presente e projecta o futuro do Carnaval de São Nicolau, em pré-estreia, na cidade da Ribeira Brava.

Segundo Ercie Chantre, “Tropel de Carnaval”, é o primeiro trabalho da produtora “Patche 360”, fundada pelo mesmo, que visa sobretudo “retratar e contar histórias” da ilha de São Nicolau.

Em entrevista exclusiva à Inforpress, o realizador afirmou que o projecto surgiu do facto de ter constatado a “inexistência de trabalhos aprofundadas” sobre o Carnaval de São Nicolau.

“O documentário baseia-se em pessoas que contam histórias do carnaval, em que temos cerca de 17 entrevistados, que abordam desde o início desta manifestação na ilha, o presente e ao mesmo tempo projectam o seu futuro”, afirmou.

O projecto, conforme explicou, visa também contribuir para “uma maior divulgação” do Carnaval de São Nicolau, realçando que o objectivo passa por apresentar o documentário a nível nacional, mas também em festivais e canais de internacionais, “para dar às pessoas a conhecer este produto” da “ilha de Chiquinho”.

O documentário de uma hora e quinze minutos, é baseado sobretudo em entrevistas “com figuras de todas as gerações e todos os grupos de carnaval” e imagens dos desfiles, da confecção dos carros alegóricos e todos os preparativos do carnaval, que foram gravados durante o entrudo deste ano.

A pré-estreia de “Tropel de Carnaval” é apresentado hoje, a partir das 17:00 nos Cineteatro São José na cidade da Ribeira Brava.

O documentário contou com o financiamento do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Núcleo Nacional de Cinema e Audiovisual (NuNaC).

Ercie Chantre informou ainda que tem em carteira outro documentário que retrata a cultura da ilha de São Nicolau”.