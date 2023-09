Djam Neguin estreia novo espectáculo “Noya” no festival de Musa Cabo Verde em Canárias

​O artista cabo-verdiano Djan Neguin apresenta sexta feira, 15, em Santa Cruz de Tenerife, Canárias, o seu mais novo espectáculo “Noya ou Anatomia dos Sons Extintos” a convite do Festival Musa, este ano dedicado a Cabo Verde.

Em entrevista à Inforpress, o coreógrafo e músico explicou que o espectáculo, criado ainda este ano, abrange diversas tipologias de arte desde dança, teatro, moda, performance, literatura e audiovisual, e vai ser interpretado pelos participantes Kliff Canifa e Ray Patron, que exploram as possibilidades de expressão dos sons que normalmente não são incorporados pelo ser humano, apesar do seu grande poder de comunicação.

“Noya é uma palavra muito utilizada pelos jovens e que tem muita riqueza de significado, muitas vezes completamente oposto. Noya pode ser algo muito positivo ou muito negativo, mas de uma forma geral é algo que escapa do real, que viaja num universo incomum, e a ideia é como atribuir um determinado som a um movimento e que tipos de som tem o ser humano, mas que não usa “, esclareceu.

O que se pretende, segundo o artista, é proporcionar uma experiência “diferente” visto ser uma das funções da arte desvincular da mesmice e da realidade, acrescentando que conta com o contributo literário de figuras como o ex-Presidente da República Jorge Carlos Fonseca, Mário Lúcio, Vera Duarte e Caplan Neves.

No projecto fazem parte também rappers de referência como Batchart, Mito Kaskas e a dupla Rapaz 100 Juiz.

Além do espectáculo, o bailarino, coreógrafo e cantor irá ministrar no dia 16, um workshop, com base nos estilos afro house e afrobeat, aproveitando para desafiar os participantes a explorar alguns dos processos criativos que estiveram na base de criação do projecto Noya.

O Festival Musa, que já vai na sua décima edição, teve início no dia 01 deste mês com o término no dia 30 e conta com um extenso programa de actividades com o objectivo de aproximar os visitantes da cultura cabo-verdiana, partilhando padrões culturais muito semelhantes aos das zonas rurais de Portugal.

O festival tem como objectivo promover a cultura cabo-verdiana ao recolher e mostrar diferentes manifestações culturais e sociais.