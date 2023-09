Novo single “Mindelo” da artista Ceuzany já disponível nas plataformas digitais

O mais recente single “Mindelo” da artista mindelense Ceuzany, composição da autoria do músico e compositor Teófilo Chantre e Cedric da Luz, já se encontra disponível nas plataformas digitais.

De acordo com uma nota da Produtora Harmonia, após o lançamento de “Pays des Merveilles”, sua “gloriosa síntese” e trabalho de equipa em colaboração com o artista francês Christophe Maé, a cantora lançou em março deste ano o primeiro single do trabalho de estúdio intitulado “Pedra Run” e segue agora com o segundo single do novo disco que será editado pela Lusafrica.

O trabalho retrata, de acordo com a produtora, o sentimento de todos aqueles que estando fora da sua ilha natal vivenciam o sentimento de saudade da cidade cosmopolita, principalmente em épocas festivas e de Verão.

O videoclipe, conforme explicou, convida a visitar e vivenciar os movimentos da cidade, recorrendo a vibes, cores vivas e vibrantes do Verão, a praia da Laginha, o Carnaval e o Mindelo “by night”.

Após uma temporada de pausa na turné que serviu para a produção deste novo single, Ceuzany já se encontra em Paris a preparar a segunda parte da turné com o artista francês Christophe Maé.