Boa Vista: Projecto Casa da Morna será edificado em Povoação Velha onde nasceu Maria Bárbara

O projecto Casa da Morna, a ser construída na Povoação Velha, Boa Vista, numa parceria entre a Câmara Municipal da Boa Vista e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, foi apresentado ao público esta quarta-feira, 27.

O projecto Casa da Morna foi apresentado pelo arquitecto Valter Varela, da empresa Ideia Projectos, autora do projecto do edifício, durante um evento enquadrado na agenda da V Semana da Morna, uma actividade realizada pela autarquia local para celebrar e preservar Morna, património imaterial da humanidade.

O edifício, que ocupará uma área de 600 metros quadrados (m2) e está orçado em 40 mil contos, será construído à entrada da Povoação Velha, localidade onde nasceu Maria Bárbara, considerada a primeira embaixadora da morna.

A vereadora da cultura da CMBV, Nádia Santos explicou que o projecto surgiu para valorizar a morna e justificou a escolha da localidade de Povoação Velha (Stancha) pelo significado daquilo que é a essência da história do nascimento da morna na ilha da Boa Vista, das cantadeiras de Stancha onde nasceu Maria Barbara, segundo ela, “a primeira embaixadora da música tradicional de Cabo Verde”.

“É um projecto que além de homenagear a Maria Bárbara terá um significado muito importante porque com o mesmo tanto a Boa Vista como a Povoação Velha terão visibilidade dentro daquilo que é a relevância da valorização da morna”, afirmou, perspectivando que esta visibilidade será local, nacional e, quiçá, internacional.

A Casa da Morna será um espaço multifacetado onde se vai albergar tudo o que seja arte e cultura cabo-verdianas, bem como ensino da música e um estúdio de gravação que vai trazer visibilidade aos artistas locais e nacionais.

Para a implementação do projecto, a Câmara Municipal da Boa Vista já está em contacto com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativa e já tem garantias de um financiamento de oito mil contos, através do Fundo do Turismo.

Entretanto, a autarca disse que edilidade boa-vistense está à procura de outras fontes de financiamento para a realização da obra.

“O que já temos garantido é irrisório perante o valor global da obra e, obviamente, a câmara municipal vai entrar com um montante significativo”, afiançou, assegurando que, o projecto será contemplado no orçamento anual da autarquia que continuará a procurar outras parcerias, também, junto dos municípios geminados.

Na final da apresentação do projecto seguiu-se uma noite de morna nas vozes de Cremilda Medina, Vacy Chantres e outros músicos da ilha como Kaká, Djugan, Nanok.