​Segunda edição do BA-Cultura em Ação reuniu mais de 400 alunos bolseiros

A segunda edição do BA-Cultura em Ação, que aconteceu no passado sábado, 16, contou com cerca de 60 escolas e mais de 400 alunos bolseiros, num espectáculo onde juntou música, dança (tradicional, clássica e moderna), exposição de arte e spokenword.

Estiveram presentes na segunda edição do BA-Cultura em Ação alunos bolseiros do programa de Bolsa de Acesso à Cultura de todos os municípios de Santiago mais da ilha do Maio no evento que teve lugar no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Cidade da Praia.

O BA-Cultura em Ação, a ser realizado pela segunda vez em Cabo Verde, é o culminar de um ano de trabalho das escolas, associações e ONGs beneficiadas no âmbito deste programa desenhado para que famílias com baixo recurso económico tenham oportunidade de colocar os filhos em aulas de arte, de forma gratuita.

O programa, também, democratiza e maximiza o acesso à arte, uma vez que um dos seus maiores propósitos é colocá-la dentro das comunidades e bairros.

Segundo o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, que presidiu a abertura oficial do evento, a emoção sempre fala mais alto quando vê, no palco e nas visitas que efectua, a transformação e o resultado de crianças, muitas das quais que nunca tinham pego um violino, viola, cavaquinho, microfone, ou nunca tinha frequentado uma aula de dança e, mesmo, as crianças com necessidades especiais a criarem arte.

“O Bolsa de Acesso à Cultura inspira-nos a todos, pois quando se monta grandes festivais, grandes eventos, e projectos de reabilitação de edifícios históricos, sempre lembramos deste programa. Isto porque, tudo isto servirá para eles mais tarde”, destaca.

Neste ano de 2023, o programa BA-Cultura contou com 109 escolas, associações, ONGs beneficiadas e cerca de 4 mil alunos bolseiros e um financiamento, 100% do Governo em 27 milhões de escudos cabo-verdianos.

O Ministério da Cultura e Indústrias Criativas informa que as inscrições para o pacote de financiamento de acesso ao programa, para o ano de 2024, vão ser abertas ainda nesta semana.

Levado a cabo pelo Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e desde 2017, o programa Bolsa de Acesso à Cultura, vem financiando e ajudando na reactivação e criação de novas escolas de música em todo o território nacional.