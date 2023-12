Artesanato, uma prenda de Natal

O Natal é uma festa da família, de solidariedade e de troca de prendas. Uma época em que os artesãos conseguem vender mais os seus produtos. Na Cidade da Praia, por exemplo, decorre a Feira Criativa de Natal, onde participam artesãos da Cidade da Praia, Maio e de São Vicente. Em outros pontos do país também decorrem a Feira de Natal.

O artesanato cabo-verdiano, de acordo com os feirantes têm sido muito procurado não só pelos nacionais, mas também pelos estrangeiros. Conforme dizem cada vez mais, os nacionais têm mostrado interesse pelo produto genuinamente cabo-verdiano.





Feira Criativa de Natal

A artesã Dulcelina Rodrigues trabalha desde 2010 fazendo artesanato, mas foi no ano 2011 que começou a se aprofundar nesta área. E desde então tem produzido pulseiras, colares, brincos, gravata com pano de terra e cascol.

Dulcelina Rodrigues, uma das participantes da Feira Criativa de Natal que decorre até dia 24 deste mês, véspera de Natal. Para a artesão a realização da Feira Criativa de Natal é uma boa iniciativa e boa oportunidade, para mostrarem os seus trabalhos.

“Com esta feira esperamos receber muitas visitas, fazer muitas vendas. Esperamos que as pessoas vem cá ver os nossos trabalhos para nos elogiar e nos dar sugestões sobre o que podemos melhorar”, destaca.

Karina Mendes, representante da Unique Biju, uma empresa de bijuterias semi-jóias e acessórios de moda, com mais de dois anos no mercado, disse que a empresa tem participado na feira, com objectivo de mostrar os seus trabalhos.

“Espero que a feira seja muito produtiva, que venha muitas pessoas nos visitar, para que cada um possa mostrar a sua marca”, frisa.

A artesã Sónia Silva começou a fazer timidamente a sua arte a partir do ano 2018, depois com o apoio dos colegas e amigos que a incentivaram a continuar nesta área, decidiu criar uma página na rede social para mostrar os seus trabalhos.

Com isso começou a expor o seu trabalho, mas disse que foi como brincadeira. Só que mais tarde decidiu criar a sua própria marca “Sonya Design”.

Sónia disse que tinha o seu emprego, mas acabou por abandonar e que hoje a sua arte é a sua fonte de rendimento. “Trabalhava na TACV, e com a reestruturação fui para casa, actualmente a minha arte além de ser a minha fonte de rendimento é o meu hobby, porque é nele que sinto paz, onde reencontro comigo mesmo”.

É a primeira vez que participa na Feira Criativa de Natal, mas Sónia Silva afirmou que já participou em outras feiras na Cidade da Praia. “Espero conseguir vender os meus produtos na feira e ter um intercâmbio com os outros artesãos”.

A arquitecta, artesã e proprietária da empresa Nharti, Jocelina Ferreira trabalha há quatro anos com o artesanato, primeiro disse que participou do bootcamp feminino e acabou por ganhar o concurso, o que a levou a criar a sua micro empresa de artesanato.

“Faço candeeiros com materiais reciclados que é tubo BBC que recupero nas empresas de construção civil. Criou diversos tipos de candeeiros”, destaca.

A sua participação na feira aconteceu porque concorreu ao edital lançado pelo Ministério da Cultura e foi uma das seleccionadas para estar na feira, no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

É a terceira vez que Jocelina Ferreira participa desta feira. "Esta feira é uma grande oportunidade, porque dá mais visibilidade ao meu produto, e não só conseguimos fazer network com outros artesãos”.

Jocelina Ferreira disse que está muito contente por poder participar nesta feira, que é bem dinâmica, cultural e que promove o empreendedorismo cabo-verdiano. “Espero que o evento seja um sucesso, porque aqui estão variedades de produtos, então as pessoas podem vir aqui procurar os seus produtos”.

Procura

Dulcelina Rodrigues afirmou que o artesanato cabo-verdiano tem tido muita procura, “não consigo dizer em que época do ano há mais procura pelos nossos produtos, porque depende de época. Mas, no mês de Dezembro, conseguimos vender mais, porque muitas pessoas procuram prendas para oferecer”.

A Unique Biju faz trabalhos de artesanato e inoxidável e conforme Karina Mendes nesta época festiva conseguem ter uma boa saída dos produtos que fazem. “Temos pulseiras duro que são os produtos com muita saída. As pulseiras podem ser personalizadas de acordo com o gosto de cada um”.

A artesã Sónia Silva conta que consegue vender bem os meus produtos, como chinelos personalizados, por exemplo que tem muita saída, “os meus maiores clientes são das ilhas como São Vicente, Sal e Boa Vista”.

“Tenho recebido encomenda durante o ano todo, mas no verão recebo mais solicitação, porque os chinelos são mais procurados no verão. Na época de Natal há muita procura pelos nossos serviços. Os nossos clientes muitos são cabo-verdianos que compram tanto para uso pessoal como para oferecer”, realça.

Jocelina Ferreira sublinhou que o seu trabalho é cultural e personalizado ao gosto do cliente. “O meu trabalho tem uma boa procura, principalmente nesta época de Natal, que é uma festa das luzes. Todos nós vemos a luz no sentido positivo: um guia, uma solução, é assim que vê o meu candieiro”.

A artesã frisa que os seus clientes são tanto cabo-verdianos como estrangeiros, só que cada um tem o seu tipo específico de produto que compram. “Estrangeiros compram mais candeeiros cultural inspirado no padrão pano de terra, já os cabo-verdianos procuram candeeiros mais personalizados como de borboleta, algo religioso, onde escolhem as frases”.

Na época festiva, conforme disse há muito pedido, “e é a época do ano que mais vendo o meu produto. Ainda não tenho um espaço físico para colocar os meus trabalhos, pois as minhas vendas são 90% nas redes sociais: Instagram, Facebook e tenho um site `Nharti` para venda de produtos”.