A partir de 2024, a primeira versão do Rato Mickey será domínio público

A primeira edição conhecida do Rato Mickey, tornada pública com a estreia de 'Steamboat Willie', em 1928, passará para o domínio público em 2024, o que significa que, daqui a poucos dias, a imagem deixará de ser propriedade exclusiva da Disney, segundo o Notícias ao Minuto.

A lei norte-americana permite que os direitos de autor sejam mantidos durante 95 anos, sendo que este número foi aumentando na sequência de várias extensões levadas a cabo pelo Congresso dos EUA.

"É isto. Este é o Rato Mickey. É emocionante porque é meio simbólico. Sinto-me como o tubo de um barco a vapor, como se estivesse a deitar fumo. É tão emocionante", disse Jennifer Jenkins, professora de Direito e diretora do Centro para os Estudos do Domínio Público da Universidade de Duke, citada pela agência de notícias Associated Press.

Jenkins referiu mesmo que a legislação em questão "às vezes é ironicamente chamada de Lei de Proteção do Mickey Mouse".

"Não era apenas a Disney que estava a pressionar pela extensão do prazo. Foi todo um grupo de detentores de direitos autorais cujas obras deveriam entrar em domínio público em breve, e que beneficiaram enormemente dos 20 anos de proteção extra", disse.

Já um porta-voz da empresa responsável por inúmeros clássicos do cinema para crianças recordou que "desde a primeira aparição do Rato Mickey, na 'curta' de 1928 'Steamboat Willie', as pessoas têm associado a personagem às histórias, experiências e produtos autênticos da Diskey".

"Isso não mudará quando os direitos de autor do filme expirarem. Versões mais modernas do Mickey não serão afetadas e o Mickey continuará a desempenhar um papel de liderança como embaixador global da Walt Disney Company na nossa narrativa, atrações de parques temáticos e mercadorias", continuou, garantindo que a empresa lutará por defender a correta utilização das imagens sobre as quais mantém direitos de uso.