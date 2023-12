São Vicente: Réveillon com dois dias de música e fogo de artifício

O Réveillon 2023 em São Vicente terá dois dias de música gratuita na Rua de Lisboa, além do tradicional fogo de artifício, informou hoje a Câmara Municipal de São Vicente.

O “aquecimento” para as festas do final do ano arranca no dia 30, a partir das 20:00, com Batchart, segue-se Mo Kalamity & The Wizards e Dynamo.

No dia seguinte, 31, último dia do ano, haverá o tradicional fogo de artifício e “pinte” na Baía para assinalar a passagem do ano para 2024 e depois o grupo Serenata& artistas Convidados entram em palco para o “Boas Festas”, para de seguida dar lugar ao show dos Kirol Kings, projecto criado por dois nomes sonantes na nova geração de música cabo-verdiana Djodje e Nelson Freitas.

A noite de São Silvestre terá ainda actuação do rapper do bairro da Cruz Vermelha, em Cascais (Portugal) Plutónio, que representa o rap e o R&B em português e tem vindo a explorar cada vez mais os afrobeats, e também o artista Elji Beatzkilla que estará encarregue de fechar o palco.

Além do baile na Rua de Lisboa, os mindelenses contam com diversas opções de festas um pouco por toda a ilha, algumas organizadas por grupos e com dose de requinte, em que a animação, a segurança e a qualidade não deverão faltar.

E no raiar do dia 01 de Janeiro de 2024, a banda municipal segue nas ruas do Mindelo para dar as boas-vindas ao novo ano.