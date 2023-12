​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos "Festa de Passagem de Ano" em alguns pontos do país com actuação musical e o tradicional fogo de artifício.

Sexta-feira

- Tarde Música e poesia, no Largo Cimentinho, no concelho de Tarrafal de São Nicolau, às 19h00.

- Festival de Stand Up Comedy, no Auditório Jorge Barbosa, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tino, Yuri da Costa, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Festival Achada Bolonha, no Polivalente de Achada Bolonha, no concelho de São Miguel, às 22h00.

- Mega Badju Kanekinha, no Hangar 7, na Praia, às 22h30.





Sábado

- Concurso de voz Todo Mundo Canta Mosteiros 2023, em Queimada Trás, no concelho dos Mosteiros, ilha do Fogo, às 19h00.

- Stand Up Comedy com Nito de Teresa, Tikai e Olavo, no Centro Histórico e Cultural de Porto de São Miguel, às 20h00.

- 1ª Edição de concerto “Spiritual”, no Auditório Jorge Barbosa, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Festa de Passagem de Ano, na Rua de Lisboa, em São Vicente, a partir das 22h00.





Domingo

- Festa de Passagem de Ano, na Rua de Lisboa, em São Vicente, a partir das 22h00.

- Festa de Passagem de Ano, na Quebra Canela, na Praia, a partir das 20h00.

- Festa de Passagem de Ano, na Avenida Cadório, em Tarrafal de São Nicolau, a partir das 22 horas.