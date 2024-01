​Projecto "Construindo um Ponto Sustentável de Distribuição de Artesanato" será apresentado na Praia

O Palácio da Cultura Ildo Lobo (PCIL), na Cidade da Praia acolhe este sábado, 6, a apresentação pública dos resultados do projecto “Construindo um Ponto Sustentável de Distribuição de Artesanato”, financiado pelo Diversidade – Instrumento de financiamento do programa Procultura PALOP – TL.

Segundo uma publicação do PCIL, na rede social Facebook, durante o evento será feita a apresentação da plataforma digital “Djarmaiart”, bem como a promoção e apreciação do artesanato tradicional e contemporâneo da ilha do Maio. Haverá ainda uma exposição sobre a ilha do Maio.

No final do evento, será feita uma sessão de demonstração e a descrição de todo o processo da venda e escoamento das criações maienses, bem como uma discussão sobre como promover o artesanato da ilha.

Conforme a mesma fonte, a “Plataforma Digital de Distribuição Sustentável de Artesanato” pretende ser um ponto de distribuição e marketing do artesanato maiense, através da criação de uma plataforma digital, onde se pode conhecer o trabalho dos artesãos da ilha do Maio e apoiar no escoamento dos produtos, trazendo rendimento e aumentando a qualidade de vida das famílias.

“Djarmaiart faz parte do projecto 'Construíndo um Ponto Sustentável de Distribuição de Artesanato', seleccionado no âmbito da Diversidade do projecto Procultura”, indica a publicação.

A Procultura é uma acção do programa PALOP-TL e UE, financiada pela União Europeia, cofinanciada e gerida pelo Camões, I.P. e cofinanciada pela Fundação Calouste Gulbenkian.