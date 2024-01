São Vicente: Nancy Vieira apresenta novo trabalho “Gente” agora em 2024

A cantora cabo-verdiana Nancy Vieira apresenta em Março deste ano o seu mais recente trabalho intitulado “Gente” que “evita o caminho fácil dos toques de modernidade” e promove encontro de músicas de várias nacionalidades.

Conforme informações da assessoria da cantora, a estreia ao vivo do disco está agendada para o Dia Internacional da Mulher, 08 de Março, no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa (Portugal), onde vive a cantora.

Entretanto, segundo a mesma fonte, “Gente” vai ser editado mundialmente a 15 de Março pela editora alemã Galileo Music e mostrar a Cabo Verde e ao mundo “as muitas gentes” deste Gente.

“Um álbum que evita o caminho fácil dos toques de modernidade dados por via tecnológica e que prefere, no seu aparente tradicionalismo formal, promover a magia particular que só acontece quando pessoas de diferentes caminhos da vida se encontram num mesmo espaço para partilharem, tocarem e cantarem as suas diferentes histórias”, lê-se na nota da assessoria.

Conforme a mesma fonte, há muito de Cabo Verde neste disco, ou não tivesse Nancy tantas vezes sido apontada como herdeira de Cesária Évora, uma das suas mais fortes musas.

“Mas, em Gente encontra-se também aquele mundo que só existe nas ruas de Lisboa e onde se escutam as nuances do Brasil, ecos de tantas outras Áfricas e de muitas Europas e Américas”, revelou a assessoria, adiantando haver géneros como morna e samba, fado e funaná, “sofisticação com tons de jazz e aventura de espírito pop”.

“Gente” conta com produção de Amélia Muge, José Martins e a Nancy Vieira, e ainda de encontros de ideias entre músicos de várias nacionalidades, géneros, idades e sentires.

Em palco, a acompanhar a cantora no espectáculo de estreia, vão estar Osvaldo Marcos Dias (Vaiss), guitarra acústica, cavaquinho; Olmo Marín, guitarra acústica, guitarra eléctrica, cavaquinho; Jorge Cervantes, baixo e charango; Iúri Oliveira, percussão.

No concerto, assegurou a assessoria, estarão também presentes alguns convidados especiais que serão anunciados brevemente.

Nancy Vieira estreou-se na discografia em 1995, com o álbum “Nôs Raça”, depois disso conta-se trabalhos como “Segred”, “No Amá”, “Manhã Florida” que a têm levado a vários palcos do mundo, além de várias colaborações, algumas em discos de intervenção social, como o tributo a Zeca Afonso “Reintervenção”.

Nascida na Guiné-Bissau, em 1975, Nancy Vieira é filha de pais cabo-verdianos, tendo crescido em Cabo Verde, desde os 03 anos aos 14 anos, antes de emigrar para Portugal, onde continua a residir.