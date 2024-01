​Governo vai financiar grupos oficiais do Carnaval da Praia com 1400 contos

O Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas anunciou na manhã desta segunda-feira, 08, que vai financiar os grupos oficiais do Carnaval da Cidade da Praia, com 1400 contos. Este ano quatro os grupos oficiais vão desfilar na Avenida Cidade de Lisboa: Vindos d’África, Vindos do Mar, Grupo Afro Abel Djassi e SambaJó.

O anúncio foi feito aos quatro responsáveis dos grupos da Praia que mantiveram um encontro com o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, acompanhado da Diretora Geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandrea Monteiro, o Director Geral de Planeamento, Gestão e Orçamento, Ivanildo Fernandes e a coordenadora do BEM-CV, Helga Ortet.

Segundo o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), os grupos oficiais do Carnaval da Praia irão receber um financiamento global de 1400 contos, para o desfile da festa do "Rei Momo", que acontece a 13 de Fevereiro.

Conforme a mesma fonte, este ano, são quatro os grupos oficiais que irão levar um tema específico para o sambódromo da capital do país, com cores, folia e muita animação.

“Neste encontro, para além de incentivar os grupos para o próximo desfile oficial, o governante demostrou, novamente, o total engajamento do MCIC no financiamento do Carnaval”, sublinha.

O MCIC, indicou que o financiamento do Carnaval é disponibilizado pelo Governo, através do Fundo do Turismo. Para a materialização deste financiamento, o MCIC irá assinar um protocolo com os quatro grupos oficiais de Carnaval: Vindos d’África, Vindos do Mar, Grupo Afro Abel Djassi e SambaJó.

“Desde 2016 que Governo, liderado pelo Primeiro Ministro Ulisses Correia e Silva entendeu ser peremptório manter incentivos, regulares, aos grupos de Carnaval dos municípios de Cabo Verde de forma a garantir que as mesmas possam sair, no dia oficial do desfile”, realça.