​Assol Garcia anuncia concerto em Luxemburgo

A cantora Assol Garcia actua no próximo dia 20 deste mês, em Luxemburgo, num concerto promovido pela associação “Roda de Coladeira”. O concerto acontece no âmbito da celebração do dia 20 de Janeiro, Dia dos Heróis Nacionais.

Assol Garcia, lançou em Novembro de 2023, o seu mais novo álbum intitulado “Ecos de mim”, que surgiu depois do disco de estreia “Alma di Minino”, lançado há oito anos. Neste concerto, a cantora foguense fará uma viagem pelos temas que compõem o álbum “Ecos de mim” e “Alma di Minino”. Segundo a artista, o álbum lançado em Novembro de 2023, representa uma experiência musical única, que sedimenta o seu percurso artístico, e “sinaliza uma jornada musical que continua a ecoar e a evoluir, oferecendo sonoridades de enorme grandeza”. “Ecos de mim” , que foi gravado entre Estados Unidos da América, Cabo Verde, França e Holanda, reúne compositores renomados como Betú, Júlio Correia, Princezito, Teófilo Chantre, Alberto Alves, Kim Alves e Augusto Cego e outros. O álbum tem a marca e produção de maioria das faixas de Kim Alves e também a produção de Toy Vieira, Djim Job, Kalú Monteiro e Kaku Alves e também teve a participação de mais de 30 músicos. Morna, Coladeira, Talaia Baixo, são alguns dos gêneros musicais que compõem o disco "Ecos de mim". Natural da ilha do Fogo e a residir nos Estados Unidos há vários anos, Assol Garcia é tida como uma das vozes da nova geração da música tradicional cabo-verdiana.

