Tarrafal de Santiago acolhe este fim-de-semana mais uma edição do Festival Nhu Santo Amaro

Este fim-de-semana, 12 e 13, o município de Tarrafal de Santiago acolhe mais uma edição do Festival Nhu Santo Amaro. O festival está enquadrado nas festas do município que comemora a 15 deste mês o dia do seu padroeiro Nhu Santo Amaro.

O festival é organizado pela Câmara Municipal em parceria com a Residencial Santo Amaro que pretendem proporcionar aos tarrafalenses e visitantes um momento de festa no arranque do novo ano. Segundo uma nota enviada, serão dois dias de muita música, animação e civismo, “onde teremos a oportunidade de apreciar grandes actuações em que a diversidade artística e a qualidade técnica serão a pedra de toque, de forma a agradar, de maneira inclusiva, os diferentes gostos e faixas etárias”. Vão passar pelo palco do festival, que vai acontecer na Orla Marítima de Ponta D’Atum, artistas como Gil Semedo, Neyna, Apollo G, Dynamo, Hélio Batalha, Tony Fica, Gary, Josslyn, MC Acondizé, e jovens talentos locais. Na sexta, 12, o festival arranca com actuação dos grupos de batuque Boiadeiros e de Flor de Esperança, segue-se actuação de Max Vaz, Iluminami, Bila, Ferro Gaita, Bensu, Black G, Neyna, Big Z, Dynamo, Tony Fika, Leo Pereira, Apollo G, Hélio Batalha e Lippe Monteiro. No Sábado, 13, teremos actuação de Raiz di Tarrafi, Mudjeris de Bon Speransa, Titio de Belo, Lejemea, Ana Mileida "Freireanas Guerreiras", Garry, Gil Semedo, rapper CESF, Josslyn, Lisandro Cuxi, Edgar Domingos e MC Acondizé. Toda a produção deste festival está a cargo da Residencial Santo Amaro, que vai levar para este município do interior de Santiago, muita animação musical. Conforme a mesma fonte, além do festival, a Câmara Municipal do Tarrafal tem realizado outras actividades culturais, desportivas e recreativas, com o intuito de dinamizar o município, através da promoção da prática desportiva, cultural, e promoção de momentos de confraternização entre os munícipes, emigrantes, visitantes e turistas.

