​Nancy Vieira, Scúru Fitchádu, Yeri e Yeni no concerto de celebração do Dia da Liberdade e da Democracia em Portugal

O Governo de Cabo Verde, o Ministério das Comunidades e a Embaixada de Cabo Verde em Portugal realizam este sábado, 13, o concerto de celebração do Dia da Liberdade e da Democracia, que assinala o dia 13 de Janeiro.

O concerto, que acontece na UCCLA, em Portugal será abrilhantado pela cantora Nancy Vieira e Vaiss na guitarra, pelo artista Scúru Fitchádu e pelas jovens cantoras Yeri e Yeni, acompanhadas pelo guitarrista Djodje Almeida.

“No ano que antecede a celebração do quinquagésimo aniversário da Independência de Cabo Verde e se celebram os 50 anos do 25 de Abril, e, ao mesmo tempo, se registam aqui e acolá sinais de discursos e movimentos de corrosão de valores que muito custaram a conquistar, vale a pena relembrar e afirmar em alta voz a importância da Liberdade e da Democracia, esconjurando fantasmas que querem ver o mundo regressar ao passado”, refere a Embaixada de Cabo Verde em Portugal, numa nota enviada.

Segundo a mesma fonte, os artistas, nas suas vozes e gestos, reconhecem as asas da liberdade e as raízes da democracia plena, que são as sementes do progresso em Cabo Verde. “Eis os motivos que desde sempre unem os cabo-verdianos e unificam Cabo Verde como Nação livre e democrática”.

O dia 13 de Janeiro está consagrado por Lei da Assembleia Nacional como Dia da Liberdade e da Democracia, exatamente por ser esse o dia do ano de 1991, em que foram realizadas as primeiras eleições livres e democráticas, no quadro de um sistema pluripartidário.