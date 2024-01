Museu do Campo de Concentração do Tarrafal o mais visitado em 2023

Os onze museus de Cabo Verde, sob a tutela do Instituto do Património Cultural (IPC), registaram ao longo do ano 2023 um total de 33.750 visitantes, 10.085 a mais do que os números registados no ano de 2022 (23.665). O Museu do Campo de Concentração do Tarrafal continua a ser o mais visitado. Os dados foram divulgados, na passada quinta-feira pelo IPC.

Museu do Mar, Núcleo Museológico Cesária Évora, Casa da Morna Sodade, Museu do Sal, Museu de Arqueologia da Boa Vista, Museu do Campo de Concentração do Tarrafal, Museu da Tabanca, Museu Norberto Tavares, Museu Etnográfico da Praia, Museu de Arqueologia e Casa Museu Eugénio Tavares, são espaços sob a tutela do Instituto do Património Cultural.

Segundo os dados do IPC, houve um aumento de 43%, equivalente a mais 10 mil visitantes em relação ao ano anterior (2022).

O IPC indicou que os turistas estrangeiros continuam a ser o segmento mais expressivo, representando 68% das entradas, em consequência do aproveitamento das temporadas de navios-cruzeiro de Janeiro a Março e de Setembro a Dezembro.

“Os períodos de maior afluência de visitantes ocorreram em épocas específicas que vão de Janeiro a Março e de Setembro a Dezembro relacionados com o turismo de cruzeiro, com enfoque nas ilhas de Santiago e São Vicente”, destaca o Instituto do Património Cultural.

Os dados do IPC mostram que 15% das entradas foram feitas por estudantes, 13% por nacionais e 4% por delegações/visitas oficiais.

O Museu do Campo de Concentração do Tarrafal continua a ser o mais visitado, registando 12.807 visitantes (38%), em segundo lugar o Museu Etnográfico da Praia com 5.423 visitantes (16%) e em terceiro lugar o Museu do Mar com 4.655 entradas (14%).

Já o Museu de Arqueologia da Boa Vista, que apesar de começado a funcionar há cerca de seis meses, contabilizou um total de 1.441 visitantes, “o que demonstra vir a ser um grande potencial”.

Conforme o IPC, estes dados reflectem o crescente interesse e afirmação dos museus no contexto turístico cultural nacional.

Este aumento deve-se, segundo o Instituto, ao contínuo reforço na comunicação, modernização de conteúdos e a valorização das estruturas museológicas e sua aproximação ao sector da educação do turismo.

O IPC aponta que o aumento reflecte ainda o compromisso do Governo em investir no sector da cultura, alinhado com as directrizes do PEDS 2030, que perspectiva a transformação do “Sector da Cultura no 4º Pilar do Desenvolvimento Sustentável”.

Para o IPC, estas estatísticas são encorajadoras para o ano de 2024, onde serão implantados vários outros projectos no quadro do Programa Operacional do Turismo (POT). “Antecipa-se ainda um crescimento contínuo e uma interação ainda maior de visitantes nos museus”.

A mesma fonte reforçou que o aumento do número de visitantes está associado às iniciativas de valorização dessas estruturas museológicas, com grande enfoque na modernização de seus conteúdos, reforço da comunicação, maior aproximação com o sector escolar e turístico.

Essas acções, informa o IPC, estão alinhadas e reforçadas com o Programa do Governo (2021-2026) que tem vindo a aumentar o investimento público no sector da cultura.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1155 de 17 de Janeiro de 2024.