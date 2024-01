Governo disponibiliza cerca de 12 mil contos para Carnaval 2024

O Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), anunciou, na passada sexta-feira, 19, a disponibilização do financiamento para os grupos de Carnaval de São Vicente, São Nicolau, da Praia e as câmara municipais, no valor de 12.147.000$00.

Como lembra uma nota do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, desde 2016 que o Governo tem atribuído financiamento aos grupos de Carnaval de São Vicente e São Nicolau, através do projecto Carnaval Factory, e aos grupos oficiais da Praia e câmaras municipais nacionais como incentivo para o desenvolvimento do Carnaval. “Cabe ao Estado, enquanto promotor primeiro de políticas públicas de incentivo ao setor cultural e das indústrias criativas, criar as condições e contextos favoráveis ao pleno desenvolvimento do setor, numa lógica de integração com outras áreas decisivas ao crescimento económico, notadamente o turismo, o comércio ou os transportes”, frisa. Conforme o Ministério, dos 12.147.000 disponibilizado, 5 mil contos são destinados à LIGOC-SV (Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval), 1700 contos, a dois grupos oficiais de Ribeira Brava de São Nicolau (Copa Cabana, Brilho da Zona), 1400 contos, para quatro grupos oficiais da cidade da Praia e, ainda, 3400 contos às câmaras municipais que entregaram os projectos relativos aos desfiles oficiais. A mesma fonte informa que o Governo também concedeu outros apoios, como financiamento para aquisição de kit batucada e outros incentivos, mediante solicitação, seguindo a prática dos anos anteriores. Essas iniciativas visam fortalecer e enriquecer a celebração do Carnaval, contribuindo para o dinamismo cultural e económico do país.

