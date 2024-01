​Porto Novo acolhe carnaval nos jardins de infância

O concelho do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, acolhe no dia 9 de Fevereiro o Carnaval nos Jardins de Infância sob o tema “Mudanças climáticas”.

Segundo uma nota da Câmara Municipal de Porto Novo, esta actividade contará com a participação de 410 crianças da idade pré-escolar e visa sobretudo promover a sensibilização das crianças e da comunidade em geral sobre o conceito de mudanças climáticas, bem como suas causas e consequências.

A mesma fonte sublinhou que a iniciativa surgiu do estudo “Aprender pelo nosso planeta” e com base em programas educativos que fazem referência às alterações climáticas e à biodiversidade.

“Com este projecto, o Ministério da Agricultura e Ambiente e o Ministério da Educação, juntamente com o Luxembourg AID & Development e a Câmara Municipal, pretendem proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para as crianças, promover momentos de sã convivência e de intercâmbio entre os Jardins da Cidade e os Jardins do Interior do Concelho, proporcionando o desenvolvimento da imaginação dos mais pequenos sobre a educação ambiental, necessidades das ações climáticas as causas dessas mudanças e os efeitos na saúde humana e nos grupos mais vulneráveis”, aponta.

A escolha do tema, conforme a mesma fonte, vai permitir incutir uma nova abordagem que inclui a educação ambiental desde a tenra idade, juntamente com os profissionais da Educação Pré-escolar do concelho e juntamente com os pais, familiares e encarregados de educação.

A mesma fonte indicou que o evento contará com a presença de toda comunidade educativa e da população do concelho do Porto Novo.