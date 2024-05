Edição 1171

Destaque de manchete para a reportagem sobre Porto Mosquito.

Há cerca de três anos, murais sobre o ambiente espalhados por Porto Mosquito ajudaram a dar visibilidade a esta comunidade piscatória, suas gentes e seus problemas. Esta iniciativa da ONG Lantuna, tornou a localidade mais atractiva, não apenas para os turistas, mas também para os próprios habitantes, que se orgulham das transformações nas suas casas e ruas. Porém, o objectivo principal, de divulgar os recursos naturais do Parque Natural da Baía do Inferno e do Monte Angra e sensibilizar para a sua conservação, foi apenas parcialmente conseguido. Persistem desafios na mudança dos comportamentos de pescadores, especialmente no que diz respeito à captura de espécies protegidas. “É preciso mais sensibilização, mais investimento”, diz a ONG. Mas uma coisa é certa, mesmo não mudando comportamentos enraizados, os murais servem como um lembrete constante do potencial da comunidade e da importância de proteger o seu ambiente único.

Relatório sobre o Índice de Capital Humano elaborado pelo Banco Mundial alerta para a necessidade de melhorias nos sectores da Educação e da Saúde em Cabo Verde. “PIB per capita de Cabo Verde poderá ser quase duas vezes superior ou maior se o país atingir os valores de referência da educação e da saúde”, avisa o documento. Na Saúde o documento coloca Cabo Verde entre os melhores da África Subassariana, mas também revela que o país ainda enfrenta desafios em termos de insegurança alimentar.

Esta terça-feira os Supremos Tribunais de Justiça de Cabo Verde e Portugal assinaram um protocolo que visa aprofundar as relações para pôr cobro aos desafios colocados à justiça no actual mundo global e tecnológico.

Na Economia damos destaque ao mais recente Boletim de Estabilidade Financeira do Banco de Cabo Verde que refere que apesar do sector bancário mostrar um crescimento contínuo – análise do Banco Central – são oito os riscos e as vulnerabilidades identificados e que podem ter impacto na estabilidade financeira do país.

A escassez de iscos está a tornar-se uma preocupação crescente entre os pescadores de todo o país, incluindo Porto Mosquito, Boa Vista, Porto Novo, São Filipe e Maio. Além disso, a ausência de infraestruturas básicas como câmaras frias, máquinas de gelo e motores para as embarcações, limita ainda mais a capacidade dos pescadores de manter a qualidade e a frescura dos produtos capturados.

A ler, igualmente, o artigo de opinião ‘Tarrafal e o pecado original da república. Como o partido único dividiu os cabo-verdianos’ da autoria de David Leite e ‘Défice Orçamental Vs. Dívida pública: Entenda a diferença!’ da autoria de Minarvino Silva Furtado.