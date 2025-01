Edição 1208

Esta semana damos destaque de manchete à entrevista com o Governador do Banco de Cabo Verde, Óscar Santos.

Os juros, o crescimento económico esperado, os riscos que a economia cabo-verdiana enfrenta, a inflação, a situação internacional, os impactos nos bolsos nacionais. Os temas desta primeira grande entrevista do governador do Banco de Cabo Verde sobre o ano que agora começa.

Também em destaque está a notícia sobre a possível deportação de emigrantes cabo-verdianos que estejam em situação ilegal nos EUA.

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou, em declarações à Rádio de Cabo Verde (RCV), que o governo está atento à possibilidade de repatriamentos em massa de cidadãos cabo-verdianos residentes ilegalmente nos Estados Unidos da América, em decorrência das políticas de imigração do presidente Donald Trump, e garante que o país está preparado para os receber.

Na Política abordamos as eleições na Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos.

Isaías Varela, autarca de São Domingos, está a ser apontado como o sucessor de Herménio Fernandes na presidência do Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios Cabo-Verdianos (ANMCV). No entanto, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva, está contra a forma como a escolha foi feita e promete impugnar a decisão. Leida Santos foi escolhida para presidir ao Conselho Geral.

Também em destaque nesta edição do Expresso das Ilhas está a reportagem sobre a aplicação do novo salário mínimo em Cabo Verde.

A Inspecção-geral do Trabalho alertou, no início do mês, que o novo salário mínimo nacional já está em vigor, fixando-se em 17 mil escudos para o sector privado e 19 mil escudos para a Função Pública. Apesar de representar um progresso, trabalhadores e empresários dividem opiniões sobre a sua suficiência face ao custo de vida e aos desafios de sustentabilidade para as empresas.

Destaque igualmente para as previsões do Banco Mundial e do FMI sobre o crescimento da economia nacional. As estimativas do Banco Mundial apontam para um crescimento do PIB de 4,9% em 2025 e as do FMI para 4,8%.

A ler igualmente o artigo de opinião ‘Pedir desculpas ou não, eis a questão!’ de Lígia Dias Fonseca.