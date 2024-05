Edição 1172

Destaque de manchete, na edição desta semana do Expresso das ilhas, para a entrevista com o cientista político Brian Klass.

Brian Klaas, professor de Política Global no University College London, colaborador da revista The Atlantic e autor do conhecido livro Corruptíveis esteve em Cabo Verde para participar no Leadership Summit, que decorreu na cidade da Praia de 7 a 10 de Maio. Em conversa com o Expresso das Ilhas, o orador falou da relação entre poder e corrupção, da influência da sorte em processos como a própria escolha eleitoral, e sublinhou a importância de sistemas institucionais robustos para evitar abusos e minorar o papel do acaso. Destacando Cabo Verde como um bom exemplo e um sinal de “esperança”, Klaas abordou ainda outros desafios enfrentados pela democracia em todo o mundo, onde populistas, que prometem respostas simples (mas falaciosas) sobre os complexos problemas mundiais têm vindo a conquistar o eleitorado. Contudo, o cientista político confia na resiliência, a longo prazo, da democracia. Afinal, está provado que é isso que as pessoas na realidade querem…

Neste número assinalamos o Dia Mundial da Internet e os conceitos-chave que se colocam a Cabo Verde.

O Dia Mundial da Internet celebra-se a 17 de Maio. A data tem como objectivo fazer uma reflexão sobre as potencialidades e desafios das novas tecnologias na vida dos cidadãos, bem como das suas vantagens e inconvenientes. A data assinala também o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação.

Na Política, a entrevista colectiva de balanço de oito anos de governo com o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

No Mindelo, Ulisses Correia e Silva prometeu estabilidade nos voos domésticos até final do ano, fez críticas à comunicação das polícias, garantiu empenho para melhorar frota pesqueira e reafirmou compromisso com aliados ocidentais.

Na Economia abordamos o mais recente Relatório de Política Monetária do BCV que anuncia aumento das taxas de juro e aponta para continuação do crescimento do PIB em 2024 e de forma mais acelerada em 2025. Inflação deverá descer dos 3,7% registados em 2023 para 1,2% em 2024 e 1% em 2025.

Falamos também sobre a Segurança Social em Cabo Verde.

Um estudo abrangente realizado pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) revelou que a falta de informação sobre os benefícios do sistema e a incompatibilidade das taxas de contribuição com suas capacidades financeiras desafiam os trabalhadores informais a se inscreverem no INPS.

Na Cultura damos destaque ao lançamento do livro “O Poder Local: A Evolução do Municipalismo Cabo-Verdiano - Do povoamento à instalação do Poder Local Democrático” da autoria de Jacinto Santos que será apresentado ao público na próxima sexta-feira.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Nhu Puxim, na kambar di sol’, de Eurídice Monteiro; e ‘A arte de bem se relacionar’ de Lígia Dias Fonseca.