Cabo Verde eleito para compacto para a integração económica regional da Millenium Challenge Account

Anúncio foi feito hoje pelo Primeiro-ministro.

"É com alegria que anúncio que Cabo Verde foi selecionado pelo Conselho de Diretores da Millennium Challenge Corporation para um novo compacto dentro do programa de concessão de cinco anos!", anunciou, hoje, o Primeiro-ministro na sua página no Facebook sem, no entanto, anunciar mais detalhes sobre este programa.

Do lado da Millenium Challenge Corporation, em comunicado de imprensa, é referido que o "Conselho de Administração da MCC seleccionou o antigo parceiro de compacto Cabo Verde como elegível para desenvolver um compacto regional em reconhecimento do claro compromisso do país com a governação democrática e dos seus significativos desafios de desenvolvimento e redução da pobreza. Com esta nova parceria, a MCC apoiará Cabo Verde na geração de crescimento económico através de uma maior integração com a região da África Ocidental".

"A escolha de Cabo Verde, das Filipinas e da Tanzânia pelo Conselho de Administração faz avançar a missão da MCC de criar parcerias sólidas com países que demonstraram um compromisso com a governação democrática, o investimento no seu povo e a liberdade económica", afirmou Alice Albright, Directora Executiva da MCC, que é citada no comunicado.

De recordar que esta é a terceira vez que Cabo Verde é escolhido para beneficiar dos programa de apoio do Millenium Challenge Account.

Em Julho de 2005, a Millennium Challenge Corporation (MCC) e o Governo de Cabo Verde assinaram um acordo de cinco anos, no valor de 110 milhões de dólares, para ajudar a aumentar o crescimento económico do país e reduzir a pobreza através de investimentos em infra-estruturas, gestão de bacias hidrográficas e apoio à agricultura, e desenvolvimento do sector privado.

Em 2012, a MCC estabeleceu uma parceria com Cabo Verde no valor de 66,2 milhões de dólares, destinado a reduzir a pobreza através do crescimento económico. Com base no sucesso do primeiro pacto MCC de Cabo Verde, concluído em Outubro de 2010, este investimento combinou melhorias nas infra-estruturas com reformas políticas e institucionais ambiciosas para reforçar os direitos de propriedade e aumentar o acesso a água potável e saneamento, lembra o MCC.