Edição 1129

Esta semana fazemos manchete com a antevisão do debate do estado da Nação.

MpD, PAICV e UCID têm visões diferentes sobre a situação do país.

O líder parlamentar do PAICV, João Baptista Pereira, traça um quadro de dificuldades e desafios que se colocam ao país e diz que os “cabo-verdianos estão a atravessar grandes dificuldades” e que é “inaceitável que os fundos públicos possam estar a ser geridos sem qualquer tipo de controlo”.

João Santos Luís, Presidente da UCID admite que o governo tem tentado introduzir mudanças em alguns sectores importantes do país. No entanto, as políticas não têm sido as mais correctas. João Santos Luís diz que relatórios dos fundos do Ambiente e do Turismo “colocam em causa transparência da administração pública”.

Já do lado do MpD, o seu líder parlamentar do MpD defende políticas implementadas pelo governo e lamenta que a oposição não tenha um papel mais construtivo. “Temos uma oposição que parece não querer compreender a situação por que o país e que o mundo passam”, lamenta Paulo Veiga.

Também em destaque está a entrevista a Óscar Santos, governador do Banco de Cabo Verde.

A supervisão do sistema financeiro efectuada pelo Banco de Cabo Verde é prudencial e comportamental. Esta monitorização abarca o macroprudencial; o microprudencial; o mercado de capitais; a conduta das instituições financeiras dos sectores bancário e segurador, no âmbito da oferta e comercialização de produtos e serviços financeiros junto ao público; a lavagem de capitais e o financiamento do terrorismo. Neste cenário económico e financeiro cheio de desafios, a conversa com o Governador do Banco de Cabo Verde sobre as várias áreas da supervisão sob a responsabilidade do BCV.

Na Economia falamos sobre o Memorando Económico publicado pelo Banco Mundial e que destaca que Cabo Verde tem um paradigma de progresso cansado há 15 anos. A instituição financeira diz ainda que o crescimento económico, apesar de altamente volátil, possibilitou reformas estruturais e estabilidade social e política. O documento compara também o desempenho de Cabo Verde com outros Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, na sigla em inglês). Segunda conclusão? Cabo Verde tem uma produtividade muito baixa em relação aos outros estados insulares.

Esta semana damos igualmente destaque à inauguração do projecto hidroagrícola de Ribeira dos Picos, no interior de Santiago.

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, inaugurou esta terça-feira o Projecto Hidroagrícola de Ribeira dos Picos e lançou o Projecto de Mobilização de Água para Agricultura em Santa Cruz. Ambas as iniciativas foram realizadas com o objectivo de melhorar as condições económicas e sociais dos residentes locais, promovendo a fixação da população, aumentando oportunidades de emprego e garantindo a segurança alimentar.

Na Cultura damos destaque à exposição ‘Melodia Ácida’ de Joan Miró, um dos grandes nomes da pintura do século XX. A exposição será inaugurada esta quinta-feira, 20, na Cidade da Praia e acontece por ocasião da primeira Semana Cultural Ibero-americana.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘A Propósito de “Contra a Corrente e a Maré”’ de Ondina e Armindo Ferreira e ‘Os Ensaios Literários de Milan Kundera: uma Filosofia da Literatura?’ de Carlos Bellino Sacadura.